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UEFA duyurdu: Yunus Akgün'ün Letonya'ya attığı gol aday listesinde

EURO 2024 Elemeleri'nde oynanan Türkiye-Letonya maçında Yunus Akgün'ün attığı gol, UEFA tarafından haftanın golü adayları arasında yer aldı.

Ekleme: 19.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 19.10.2023 - 12:05 / Editör: Ozge Selin
Milli futbolcu Yunus Akgün'ün 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Letonya'ya attığı gol, haftanın en iyisine aday gösterildi.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan oylamada, maçın 58. dakikasında attığı şık golle A Milli Futbol Takımı'nı Letonya karşısında 1-0 öne geçiren Yunus Akgün, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Oylama yarın

Ukraynalı Mihaylo Mudryk, İsviçreli Xherdan Shaqiri ve Sırp Aleksandar Mitrovic, aynı kategoride aday gösterilen futbolcular arasında yer aldı.

Oylama yarın saat 16.00'da sona erecek.
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