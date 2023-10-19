TFF'den İsrail katliamına sessiz kalmadı: Maçlardan önce saygı duruşu yapılacak

Katil İsrail masum insanları canice katletmeye devam ediyor. Çoluk çocuk demeden her türlü savaş suçunu işleyen İsrail, son olarak kan donduran bir vahşete imza attı.Soykırımcı İsrail bu sefer de masumların bulunduğu hastaneyi hedef aldı. Saldırı sonucu çocuk ve kadınların da bulunduğu yüzlerce kişi şehit oldu.Türkiye Futbol Federasyonu da yaşanan vahşete sessiz kalmadı ve bir karar aldı.TFF, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle hayatını kaybedenler için bu hafta oynanacak futbol müsabakalarına takımların siyah bant ile çıkacağını ve maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.