Rosier'in paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı: 8-0'ı mı ima etti?
Valentin Rosier’in sosyal medyada paylaştığı ceket Beşiktaşlı taraftarlarını kızdırdı. Birçok taraftar Liverpool maçı üzerinden Rosier'e tepki gösterdi.
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'in sosyal medya paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı.
Üzerinde 8 ve 0 yazılı bir ceket ile poz veren Rosier'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.
LIVERPOOL MAÇINI MI HATIRLATTI?
Bilindiği üzere Beşiktaş'ın 2007 yılında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maç uzun yıllar konuşulmuştu.
Valentin Rosier'in giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.
İşte Valentin Rosier'in o paylaşımı:
Üzerinde 8 ve 0 yazılı bir ceket ile poz veren Rosier'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.
LIVERPOOL MAÇINI MI HATIRLATTI?
Bilindiği üzere Beşiktaş'ın 2007 yılında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maç uzun yıllar konuşulmuştu.
Valentin Rosier'in giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.
İşte Valentin Rosier'in o paylaşımı: