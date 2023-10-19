Rosier'in paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı: 8-0'ı mı ima etti?

Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'in sosyal medya paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı.Üzerinde 8 ve 0 yazılı bir ceket ile poz veren Rosier'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.Bilindiği üzere Beşiktaş'ın 2007 yılında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maç uzun yıllar konuşulmuştu.Valentin Rosier'in giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.İşte Valentin Rosier'in o paylaşımı: