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Rosier'in paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı: 8-0'ı mı ima etti?

Valentin Rosier’in sosyal medyada paylaştığı ceket Beşiktaşlı taraftarlarını kızdırdı. Birçok taraftar Liverpool maçı üzerinden Rosier'e tepki gösterdi.

Ekleme: 19.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:08 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın Fransız sağ beki Valentin Rosier'in sosyal medya paylaşımı, Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı.

Üzerinde 8 ve 0 yazılı bir ceket ile poz veren Rosier'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

LIVERPOOL MAÇINI MI HATIRLATTI?
Bilindiği üzere Beşiktaş'ın 2007 yılında bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Liverpool'a 8-0 mağlup olduğu maç uzun yıllar konuşulmuştu.

Valentin Rosier'in giydiği ceketteki rakam detayları Beşiktaşlı taraftarlar tarafından büyük tepki topladı.

İşte Valentin Rosier'in o paylaşımı:

Rosier'in paylaşımı Beşiktaşlı taraftarları kızdırdı: 8-0'ı mı ima etti?
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