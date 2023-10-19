İsmail Yüksek'ten gözlerini ayırmıyorlar! Transferi onları da uçuracak

Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, yıldızlaştığı sezonun ardından adını büyük transfer iddialarına karıştırıyor. Gölcükspor, İsmail Yüksek'in kariyerindeki bu önemli adımla birlikte büyük bir beklenti içinde.Sabah Gazetesi'nin son haberlerine göre, İtalyan devi Napoli ve Alman ekibi Bayer Leverkusen, İsmail Yüksek'i yakından takip ediyor. İşte bu transferde dikkat çeken diğer bir ayrıntı: İsmail Yüksek'in eski kulübü Gölcükspor'un bu işten payı bulunuyor.Gölcükspor'un İsmail Yüksek'in bir sonraki transferinde alacağı pay, oyuncunun bonservis bedeline bağlı olarak değişiyor. İşte detaylar:-2 milyon euro bonservis bedeliyle yapılan transferde yüzde 10 pay.-2 milyon ile 7 milyon euro arasındaki bonservis bedeliyle yapılan transferde yüzde 5 pay.-7 milyon euro ve üzerindeki bonservis bedeliyle yapılan transferde yüzde 2 pay.-Ara Başlık 4: Fenerbahçe'nin Beklentisi: En Az 10 Milyon Euro-Fenerbahçe, İsmail Yüksek'ten en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu senaryoya göre, Gölcükspor'un alacağı payın 200 bin euro olması bekleniyor.Gölcükspor'un İsmail Yüksek'in kariyer yolculuğundan alacağı pay, transferin boyutuna ve bonservis bedeline bağlı olarak şekilleniyor. Gölcükspor'un bu transferden beklediği gelir, İsmail Yüksek'in yıldızı parladıkça artabilir. Fenerbahçe ise İsmail Yüksek'in transferinden en az 10 milyon euro kazanmayı planlıyor. Transferin sonucu merakla beklenirken, İsmail Yüksek'in geleceği büyük bir merak konusu olarak gündemdeki yerini koruyor.