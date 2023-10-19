Galatasaray'da derbi öncesi Ziyech sevinci!

Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da bir süredir sakatlığı bulunan Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde derbi hazırlıklarına devam ediyor.



Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süredir formadan uzak kalan Hakim Ziyech Fas Milli Takımı'ndan döndü ve bugün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.



Sezon başında Chelsea'den kadroya katılan 30 yaşındaki yıldız Galatasaray formasıyla çıktığı 2 lig maçında takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı.



Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki dev mücadele 21 Ekim cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak.