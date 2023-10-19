Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Brezilya'dan talip

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de bu sezon sakatlığı sebebiyle kadroya girmekte zorlanan Luan Peres'e Brezilya'dan talip çıktı.

Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen ve uzun zamandır forma giyemeyen Luan Peres'e ülkesi Brezilya'dan talip çıktı...



Brezilya basınının haberine göre; Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen tecrübeli savunma oyuncusuna talip oldu.



Haberde Peres'i özellikle Santos taraftarlarının çok istediğine vurgu yapıldı.



Bu sezon 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 270 dakika süre aldı. Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.