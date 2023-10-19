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Fenerbahçe'de ayrılık kapıda! Brezilya'dan talip

Sezona fırtına gibi başlayan Fenerbahçe'de bu sezon sakatlığı sebebiyle kadroya girmekte zorlanan Luan Peres'e Brezilya'dan talip çıktı.

Ekleme: 19.10.2023 - 09:36 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de yaşadığı sakatlık nedeniyle ameliyat edilen ve uzun zamandır forma giyemeyen Luan Peres'e ülkesi Brezilya'dan talip çıktı...

Brezilya basınının haberine göre; Brezilya ekibi Santos, Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen tecrübeli savunma oyuncusuna talip oldu.

Haberde Peres'i özellikle Santos taraftarlarının çok istediğine vurgu yapıldı.

Bu sezon 3 maça çıkan 29 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 270 dakika süre aldı. Oyuncunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
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