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Eden Hazard neden emekli olduğunu açıkladı

Eden Hazard, emeklilik kararını almanın kolay almadığını söyledi. Belçikalı futbolcu, "Para için bir yere gitmek istemedim. En iyi çözümdü. Artık antrenmanlardan keyif almıyordum" dedi.

Ekleme: 19.10.2023 - 09:06 Güncelleme: 19.10.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Real Madrid'le kontratı bittikten sonra takımdan ayrılan ve uzun süre herhangi bir takımla anlaşmayan Eden Hazard, geçtiğimiz hafta emeklilik kararı aldı.

Belçika'da yayın yapan L'Avenier'e açıklamalarda bulunan Hazard, emeklilik kararı ve kariyerinin son bölümüyle ilgili konuştu.

"Para için bir yere gitmek istemedim"

Hazard emeklilik kararıyla ilgili şöyle konuştu:

Hayatta her şeyi açıklayamazsınız. Kendimle barışığım ve mutluyum. Adımın birçok kulüple anıldığını görmek güzeldi, özellikle Belçika'da. Belçika'da oynama şansım olmadı, harika bir hikaye olabilirdi ama olmadı. Milli takımdan emekli olduğumda bunu zaten düşünmüştüm. Sahada artık eğlenmediğim anda bırakacağımı söylemiştim. Para için bir yere gidip oynamak istemedim. En iyi çözümdü. Artık antrenmanlardan keyif almıyordum.

Dev takımlarda oynadı

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