Nice, Filistin'e destek veren Youcef Atal'ı kadro dışı bıraktı

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi, Nice forması giyen Youcef Atal'ın Filistin'e destek mesajı yayınlaması üzerine oyuncunun özür dilemesi istedi.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice, sosyal medyada Filistin'e destek paylaşımı yapan Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı bırakıldığını duyurdu.



Youcef Atal paylaşımını geri çekti



Kulüpten yapılan açıklamada, "Nice yönetimi, Youcef Atal ile görüşmek için bir araya geldi. Nice, oyuncunun yaptığı paylaşımı geri çektiğini ve özür dilediğini açıkladı.



Kadro dışı bırakıldı



Ancak yapılan paylaşımın ciddiyeti göz önüne alındığında kulüp, oyuncuya ceza uygulama kararı aldı. Kulüp, Youcef Atal'ın bir sonraki duyuruya kadar kadro dışı kalmasına karar verdi" ifadelerine yer verildi.