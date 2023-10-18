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Beyaz Gazete
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Dev derbide deplasman yasağı yok!

Galatasaray - Beşiktaş derbisinde deplasman yasağı uygulanmayacak. Beşiktaşlı taraftarlar tribünde yer alabilecek.

Ekleme: 18.10.2023 - 10:38 Güncelleme: 18.10.2023 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray ile cumartesi akşamı oynanacak maçta deplasman tribününde taraftarlarının olacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ali Sami yen deplasmanındayız. G E L İ Y O R U Z." denildi.

Galatasaray yeşil ışık yakmıştı

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

Deplasman yasağını doğru bulmuyorum. Çocukken İnönü Stadı'nda hep yarı yarıya olurdu. Belki bu söylediğim şimdiki kombinelere bakılınca romantik gelecektir. Biz Manchester seyircisini, Bayern seyircisini ağırlayabiliyorsak, Beşiktaş'ı da Fenerbahçe'yi de ağırlamalıyız. Kendi taraftarımızla da oraya gitmeliyiz.
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