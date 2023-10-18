Derbinin hakemi belli oldu! İşte o isim...
Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig’de 9. hafta müsabakaları 21 Ekim Cumartesi, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günleri oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü Ali Sami Yen'de oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan
23 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü Ali Sami Yen'de oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:
21 Ekim Cumartesi
13.30 Kayserispor - Rizespor: Burak Şeker
16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
22 Ekim Pazar
13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 İstanbulspor - Ankaragücü: Yiğit Arslan
19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan
19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan
23 Ekim Pazartesi
20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek
20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler