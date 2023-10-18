Derbinin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig’de 9. hafta müsabakaları 21 Ekim Cumartesi, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günleri oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.



Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü Ali Sami Yen'de oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.



Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:



21 Ekim Cumartesi



13.30 Kayserispor - Rizespor: Burak Şeker



16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan



16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay



19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler



22 Ekim Pazar



13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu



16.00 İstanbulspor - Ankaragücü: Yiğit Arslan



19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan



19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan



23 Ekim Pazartesi



20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek



20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler