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Derbinin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbiyi Halil Umut Meler yönetecek.

Ekleme: 18.10.2023 - 15:45 Güncelleme: 18.10.2023 - 15:45 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig’de 9. hafta müsabakaları 21 Ekim Cumartesi, 22 Ekim Pazar ve 23 Ekim Pazartesi günleri oynanacak. Söz konusu müsabakaların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında 21 Ekim Cumartesi günü Ali Sami Yen'de oynanacak derbide hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig’de 9. hafta oynanacak maçların hakemleri şu şekilde:

21 Ekim Cumartesi

13.30 Kayserispor - Rizespor: Burak Şeker

16.00 Gaziantep FK - Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

16.00 Konyaspor - Pendikspor: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler

22 Ekim Pazar

13.30 Sivasspor - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 İstanbulspor - Ankaragücü: Yiğit Arslan

19.00 Fenerbahçe - Hatayspor: Volkan Bayarslan

19.00 Samsunspor - Başakşehir: Murat Erdoğan

23 Ekim Pazartesi

20.00 Fatih Karagümrük - Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor - Alanyaspor: Arda Kardeşler
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