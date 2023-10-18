Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber!

Süper Lig'de bu hafta Beşiktaş zorlu Galatasaray deplasmanına çıkacak. Beşiktaş'ta bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koyan Salih Uçan, sakatlığı sebebiyle kritik derbide forma giyemeyecek.

Milli aradan sonra gözler Süper Lig'e çevrildi. 9. hafta maçında Galatasaray evinde ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Kritik derbi öncesinde Beşiktaş'a kötü haber geldi.İstanbulspor maçında yaşadığı adale sakatlığı sebebiyle tedavisi süren Beşiktaş'ın tecrübeli orta sahası Salih Uçan'ın bu hafta sonu oynanacak Galatasaray karşılaşmasına yetişmesi bekleniyordu.Ancak başarılı futbolcu ağrılarının devam etmesi sebebiyle takımla çalışmalara katılamadı. Bu nedenle teknik heyetin 29 yaşındaki oyuncuyu, derbide riske etmeme kararı aldığı öğrenildi. Salih, Gaziantep FK maçıyla yeniden sahalara dönecek.