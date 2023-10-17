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Icardi bombası patlıyor! Avrupa devinden flaş hamle...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray, aldığı galibiyetlerle yoluna devam ediyor... Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almaya devam eden sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı. Sergilediği performansla adeta taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli golcü Mauro Icardi için dev bir takım devreye girdi.

Ekleme: 17.10.2023 - 09:10 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:11 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de bu sezon da şampiyon olmak isteyen Galatasaray, aldığı galibiyetlerle yoluna devam ediyor...

Bir yandan da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almaya devam eden sarı kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

Sergilediği performansla adeta taraftarların gönlünde taht kuran Arjantinli golcü Mauro Icardi için dev bir takım devreye girdi. İşte gündeme gelen o iddia ve tüm detaylar... Bu sezon forma giydiği 14 maçta 12 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Icardi, teknik direktör Okan Buruk'un en önemli kozlarından biri.

Sarı-kırmızılıların sezon başında PSG'den bonservisini aldığı yıldız futbolcuya flaş bir talip çıktı.

INTER ICARDI'Yİ İSTİYOR!

İtalyan basınında yer alan habere göre; Çizme devi Inter, Mauro Icardi'yi transfer gündemine aldı.

Bir dönem Inter'de forma giyen Mauro Icardi, kaptanlık yaptığı takımda çalkantılı dönemler geçirmişti.

Arjantinli oyuncunun efsane olduğu Inter'e geri dönmeye sıcak bakabileceği ifade edildi.

Icardi bombası patlıyor! Avrupa devinden flaş hamle...
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