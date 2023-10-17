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Herkes ters köşe oldu! Pendikspor yeni teknik direktörünü duyurdu

Pendikspor, teknik direktörlük görevine Portekizli Ivo Ricardo Abreu Vieira'nın getirildiğini duyurdu.

Ekleme: 17.10.2023 - 16:43 Güncelleme: 17.10.2023 - 16:44 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig ekibi Pendikspor, Osman Özköylü'nün yerine gelen yeni teknik direktörünü açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

Vieira'nın kariyeri

Portekizli teknik adam, daha önce Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicão, Gil Vicente gibi takımları çalıştırdı.

Herkes ters köşe oldu! Pendikspor yeni teknik direktörünü duyurdu
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