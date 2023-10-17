Herkes ters köşe oldu! Pendikspor yeni teknik direktörünü duyurdu

Süper Lig ekibi Pendikspor, Osman Özköylü'nün yerine gelen yeni teknik direktörünü açıkladı.Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Hoş Geldin Ivo Ricardo Abreu Vieira! Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Portekizli teknik direktör Ivo Vieira ile anlaşma sağladı. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz.Portekizli teknik adam, daha önce Cuiaba-MT, Moreirense, Al-Wehda, Famalicão, Gil Vicente gibi takımları çalıştırdı.