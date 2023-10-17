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Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11'le çıkacak

Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı deplasmanda farklı bir kadroyla çıkmayı düşünüyor. İstanbulspor galibiyetiyle moral bulan Burak Yılmaz yönetimindeki Beşiktaş, derbide de kazanacak planı belirledi. İşte detaylar ve sahaya sürülecek isimler...

Ekleme: 17.10.2023 - 12:58 Güncelleme: 17.10.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, hafta sonu oynanacak derbi maçın taktiğini kafasında şekillendirirken, oyuncularına mental dokunuşlar yapmayı da ihmal etmiyor.

Beşiktaş'ın başında çıktığı ilk maçta İstanbulspor'a karşı galibiyet elde eden Yılmaz, "Camia olarak zor dönemlerden geçiyoruz. Sezon başından bu yana inişli-çıkışlı grafiğimiz oldu. Ancak önümüzde büyük bir fırsat var. Galatasaray maçını kazanmak zorundayız. Camia olarak böyle bir galibiyete ihtiyacımız var" diye konuştu.

Burak Yılmaz'ın savunma ve hücum oyuncularıyla da özel bir görüşme gerçekleştirdiği ve onlardan bu maç özelinde istekleri olduğu belirtildi.

Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11'le çıkacak

STOPERDE ZORUNLU ROTASYON

Genç çalıştırıcı, sakatlıklar nedeniyle henüz ilk 11'ini belirlemese de Sarı-Kırmızılı rakibine karşı dirençli bir kadro ile sahaya çıkmayı planlıyor.

Sağlığına kavuşan Mert Günok'u kalede görevlendirmeyi planlayan Burak hocanın, Bailly'nin sakatlığı sonrası stoperde de zorunlu değişime gidecek.

Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11'le çıkacak

Genç hocanın, Daniel Amartey'i kullanması bekleniyor. Amartey ve Colley ikilisinin yanında beklerde Arthur Masuaku ile Onur Bulut'un görev alması bekleniyor.

ORTA ALANDA FARKLI 3'LÜ

Burak Yılmaz'ın Salih'in sakatlığı nedeniyle orta sahada Gedson, Amir ve Chamberlain'i oynatması planlanıyor.

Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Galatasaray - Beşiktaş derbisine bu 11'le çıkacak

Yılmaz'ın hücumda ise Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Milot Rashica'ya şans vereceği düşünülüyor.


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