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Szymanski görüşme odasına! Masaya oturuluyor

Fenerbahçe, sezon başında kadroya katılan ve gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin takibinde olan Polonyalı futbolcunun sözleşmesini yüksek bir serbest kalma maddesi içerecek şekilde yenilemek istiyor. Yönetim, Szymanski ve temsilcisiyle masaya oturacak.

Ekleme: 16.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 16.10.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, sezon başında kadroya katılan ve gösterdiği başarılı performansla Avrupa ekiplerinin takibinde olan Sebastian Szymanski'nin sözleşmesini yüksek bir serbest kalma maddesi içerecek şekilde yenilemek istiyor. Yönetim önümüzdeki günlerde hem oyuncu hem de temsilcisiyle masaya oturmayı planlıyor.

Fenerbahçe, İtalyan ekipleri Napoli ve Fiorentina'nın gözlemcilerinin takip ettiği, İngiltere'den Liverpool'un da göz hapsinde tuttuğu Szymanski'nin sözleşmesine yüksek bir serbest kalma maddesi koyarak, Polonyalı orta saha oyuncusunu isteyen kulüplerle yapacağı görüşmelerde elini güçlü tutmak istiyor.

Gitmesine izin verilmeyecek

Szymanski için Avrupa kulüplerinden teklif gelme ihtimali yüksek ancak Fenerbahçe yönetimi şampiyonluk hedefi doğrultusunda Polonyalı oyuncuyu devre arasında bırakmayı düşünmüyor.

Polonya basınında yer alan haberlerde, Szymanski'nin sezon sonunda Fenerbahçe'nin reddemeyeceği bir bonservis bedeliyle Avrupa'ya transfer olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Szymanski de Fenerbahçe'de şampiyon olarak Avrupa'ya gitmek istiyor.
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