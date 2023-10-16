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İspanyol basını duyurdu! İşte Arda Güler'in forma giyeceği ilk maç

Real Madrid'de sakatlığını atlatan Arda Güler, bu hafta oynanacak Sevilla maçında ilk kez eflatun beyazlı formayı giyebilir.

Ekleme: 16.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 16.10.2023 - 13:14 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan ancak sakatlıkları nedeniyle henüz forma giyemeyen Arda Güler, sahalara dönüyor.

AS'ta yer alan habere göre, 18 yaşındaki futbolcunun sakatlığını tamamen atlattığı aktarıldı.

Arda Güler'in ligde 21 Ekim'de Sevilla ile deplasmanda oynanacak maçta ilk kez Real Madrid formasını giyebileceği belirtildi.

Genç futbolcunun, Sevilla maçında forma giymesi durumunda 103 gün sonra sahaya çıkacağı hatırlatıldı.

SEVILLA OLMAZSA BRAGA

Öte yandan Real Madrid'in Arda'yı Sevilla maçında riske etmemesi durumunda ise genç yıldızın, 24 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga karşılaşmasında forma bulabileceği ifade edildi.
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