Galatasaray'da Cedric Bakambu ile yollar ayrılacak

Galatasaray'da maçlarda henüz istenilen performansı gösteremeyen Cedric Bakambu için ayrılık ihtimali doğdu.

Galatasaray'da şimdiye kadar 8 maçta 227 dakika süre alan ve henüz golle tanışamayan Cedric Bakambu'nun, yoğun fikstür içerisinde daha fazla süre alması bekleniyor.



Kongolu santrfor için süre alacağı karşılaşmalar, Galatasaray kariyeri adına belirleyici olacak.



Devre arasında gidebilir



Normal şartlar altında teknik ekip, yıldız forvetin antrenmanlardaki görüntüsünden memnun. Ancak 32 yaşındaki futbolcu, maçlarda henüz istenen performansı veremedi. Durum böyle olunca Bakambu'nun devre arasında gönderilme ihtimali ortaya çıktı.



Uygun takım bulması halinde deneyimli oyuncu ile yollar ayrılacak.