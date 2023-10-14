UEFA resmen duyurdu! İşte EURO 2032'de aday gösterilen stadyumlar

UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin aday olarak gösterdiği 10 stadı resmen açıkladı. Türkiye, EURO 2032 için belirlediği stat sayısını 5'e düşürecek. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği ve aday gösterilen 10 stadyum ve kapasiteleri...

UEFA geçtiğimiz günlerde, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'nın ortaklığında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından Türkiye'nin aday olarak göstereceği stadyumlar da merak ediliyordu.UEFA, bugün yaptığı resmi açıklamada Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 için aday gösterdiği stadyumları açıkladı.Türkiye, 10 aday stadyum sayısını 5'e düşürecek. 5 stadyum, 2026 yılının ekim ayında belli olacak.Buradaki en önemli kıstasın stadın özellikleri ve kapasitesi.İşte o aday stadyumlar...Şehir: İstanbulKullanan takımlar: Milli Takım, KaragümrükŞehir: İstanbulKullanan takımlar: GalatasarayŞehir: İstanbulKullanan takımlar: FenerbahçeŞehir: BursaKullanan takımlar: BursasporŞehir: KonyaKullanan takımlar: KonyasporŞehir: TrabzonKullanan takımlar: TrabzonsporŞehir: AntalyaKullanan Takımlar: AntalyasporŞehir: GaziantepKullanan Takımlar: Gaziantep FKŞehir: EskişehirKullanan Takımlar: EskişehirsporŞehir: AnkaraStadyum inşa aşamasında.