UEFA resmen duyurdu! İşte EURO 2032'de aday gösterilen stadyumlar
UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin aday olarak gösterdiği 10 stadı resmen açıkladı. Türkiye, EURO 2032 için belirlediği stat sayısını 5'e düşürecek. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği ve aday gösterilen 10 stadyum ve kapasiteleri...
UEFA geçtiğimiz günlerde, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'nın ortaklığında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından Türkiye'nin aday olarak göstereceği stadyumlar da merak ediliyordu.
UEFA, bugün yaptığı resmi açıklamada Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 için aday gösterdiği stadyumları açıkladı.
STAT SAYISI 5'E DÜŞÜRÜLECEK
Türkiye, 10 aday stadyum sayısını 5'e düşürecek. 5 stadyum, 2026 yılının ekim ayında belli olacak.
Buradaki en önemli kıstasın stadın özellikleri ve kapasitesi.
İşte o aday stadyumlar...
Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Şehir: İstanbul
Kapasite: 76 bin 761
Kullanan takımlar: Milli Takım, Karagümrük
Rams Park
Şehir: İstanbul
Kapasite: 52 bin 223
Kullanan takımlar: Galatasaray
Ülker Stadyumu
Şehir: İstanbul
Kapasite: 50 bin 530
Kullanan takımlar: Fenerbahçe
Timsah Arena
Şehir: Bursa
Kapasite: 43 bin 361
Kullanan takımlar: Bursaspor
Konya Belediye Stadyumu
Şehir: Konya
Kapasite: 42 bin
Kullanan takımlar: Konyaspor
Medical Park Stadyumu
Şehir: Trabzon
Kapasite: 40 bin 782
Kullanan takımlar: Trabzonspor
Antalya Corendon Stadyumu
Şehir: Antalya
Kapasite: 32.539
Kullanan Takımlar: Antalyaspor
Gaziantep Kalyon Stadyumu
Şehir: Gaziantep
Kapasite: 33.502
Kullanan Takımlar: Gaziantep FK
Eskişehir Atatürk Stadı
Şehir: Eskişehir
Kapasite: 32.500
Kullanan Takımlar: Eskişehirspor
Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı
Şehir: Ankara
Kapasite: 45.000
Stadyum inşa aşamasında.
İtalya'nın aday gösterdiği stadyumlar da belli oldu.
UEFA, bugün yaptığı resmi açıklamada Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 için aday gösterdiği stadyumları açıkladı.
STAT SAYISI 5'E DÜŞÜRÜLECEK
Türkiye, 10 aday stadyum sayısını 5'e düşürecek. 5 stadyum, 2026 yılının ekim ayında belli olacak.
Buradaki en önemli kıstasın stadın özellikleri ve kapasitesi.
İşte o aday stadyumlar...
Atatürk Olimpiyat Stadyumu
Şehir: İstanbul
Kapasite: 76 bin 761
Kullanan takımlar: Milli Takım, Karagümrük
Rams Park
Şehir: İstanbul
Kapasite: 52 bin 223
Kullanan takımlar: Galatasaray
Ülker Stadyumu
Şehir: İstanbul
Kapasite: 50 bin 530
Kullanan takımlar: Fenerbahçe
Timsah Arena
Şehir: Bursa
Kapasite: 43 bin 361
Kullanan takımlar: Bursaspor
Konya Belediye Stadyumu
Şehir: Konya
Kapasite: 42 bin
Kullanan takımlar: Konyaspor
Medical Park Stadyumu
Şehir: Trabzon
Kapasite: 40 bin 782
Kullanan takımlar: Trabzonspor
Antalya Corendon Stadyumu
Şehir: Antalya
Kapasite: 32.539
Kullanan Takımlar: Antalyaspor
Gaziantep Kalyon Stadyumu
Şehir: Gaziantep
Kapasite: 33.502
Kullanan Takımlar: Gaziantep FK
Eskişehir Atatürk Stadı
Şehir: Eskişehir
Kapasite: 32.500
Kullanan Takımlar: Eskişehirspor
Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı
Şehir: Ankara
Kapasite: 45.000
Stadyum inşa aşamasında.
İtalya'nın aday gösterdiği stadyumlar da belli oldu.