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UEFA resmen duyurdu! İşte EURO 2032'de aday gösterilen stadyumlar

UEFA, EURO 2032 için Türkiye'nin aday olarak gösterdiği 10 stadı resmen açıkladı. Türkiye, EURO 2032 için belirlediği stat sayısını 5'e düşürecek. İşte tüm Türkiye'nin merak ettiği ve aday gösterilen 10 stadyum ve kapasiteleri...

Ekleme: 14.10.2023 - 09:53 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:56 / Editör: Ozge Selin
UEFA geçtiğimiz günlerde, EURO 2032'nin Türkiye ve İtalya'nın ortaklığında gerçekleşeceğini açıklamıştı. Yapılan bu açıklamanın ardından Türkiye'nin aday olarak göstereceği stadyumlar da merak ediliyordu.

UEFA, bugün yaptığı resmi açıklamada Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 için aday gösterdiği stadyumları açıkladı.

STAT SAYISI 5'E DÜŞÜRÜLECEK

Türkiye, 10 aday stadyum sayısını 5'e düşürecek. 5 stadyum, 2026 yılının ekim ayında belli olacak.
Buradaki en önemli kıstasın stadın özellikleri ve kapasitesi.

İşte o aday stadyumlar...

Atatürk Olimpiyat Stadyumu

Şehir: İstanbul

Kapasite: 76 bin 761

Kullanan takımlar: Milli Takım, Karagümrük

Rams Park

Şehir: İstanbul

Kapasite: 52 bin 223

Kullanan takımlar: Galatasaray

Ülker Stadyumu

Şehir: İstanbul

Kapasite: 50 bin 530

Kullanan takımlar: Fenerbahçe

Timsah Arena

Şehir: Bursa

Kapasite: 43 bin 361

Kullanan takımlar: Bursaspor

Konya Belediye Stadyumu

Şehir: Konya

Kapasite: 42 bin

Kullanan takımlar: Konyaspor

Medical Park Stadyumu

Şehir: Trabzon

Kapasite: 40 bin 782

Kullanan takımlar: Trabzonspor

Antalya Corendon Stadyumu

Şehir: Antalya

Kapasite: 32.539

Kullanan Takımlar: Antalyaspor

Gaziantep Kalyon Stadyumu

Şehir: Gaziantep

Kapasite: 33.502

Kullanan Takımlar: Gaziantep FK

Eskişehir Atatürk Stadı

Şehir: Eskişehir

Kapasite: 32.500

Kullanan Takımlar: Eskişehirspor

Ankara Yeni 19 Mayıs Stadı

Şehir: Ankara

Kapasite: 45.000

Stadyum inşa aşamasında.

UEFA resmen duyurdu! İşte EURO 2032'de aday gösterilen stadyumlar

İtalya'nın aday gösterdiği stadyumlar da belli oldu.
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