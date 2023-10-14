Süper Lig ekibi duyurdu! Kulüp müdürü öldürüldü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, kulüp müdürü Yunus Yıldız'ın, hayatını kaybettiğini duyurdu. Yıldız'ın bacanaklar arasında çıkan kavga sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.Kulüpten yapılan açıklamada, 'Kulübümüzde yıllardır görev yapan çok sevdiğimiz kıymetli çalışanımız Yunus Yıldız'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dileriz' ifadelerine yer verildi.