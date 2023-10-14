Bahis oynadığı iddia edilmişti! Nicolo Zaniolo'nun ifadesi ortaya çıktı

Nicoolo Zaniolo'nun, bahis skandalı savunmasında; futbolla ilgili bahis yapmadığını, yalnızca internet üzerinden poker oynadığını söylediği ortaya çıktı.

Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İtalya Milli Takımı'nın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı. Yıldız futbolcunun bahis skandalı savunmasında; futbolla ilgili bahis yapmadığını, yalnızca internet üzerinden poker oynadığını söylediği ileri sürüldü.



Corriere dello Sport'un haberine göre; "kumar veya bahis faaliyetlerinin yasa dışı uygulanması" iddiasıyla suçlanan İtalyan futbolcunun kendisini nasıl savunduğu da ortaya çıktı.



"FUTBOLLA İLGİLİ BAHİS OYNAMADIM"



Polis memurlarının sorgulaması sırasında suçlamaları reddettiğini belirten Zaniolo'nun, futbolla ilgili herhangi bir bahis oynamadığını söylediği öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu savunmasında, yalnızca poker oynamak için çevrimiçi platformları kullandığını belirtti.



MİNİMUM 6 AY MEN CEZA



Zaniolo'yu ve soruşturmada adı geçen diğer isimleri zorlu bir süreç bekliyor. Oyuncuların futbol üzerine bahis oynadıklarının belirlenmesi halinde yasaya göre 6 aydan 3 yıla kadar ceza almaları mümkün.



Sporcuların casino oyunları oynamaları ya da başka takımın maçlarına bahis yapmaları halinde ise para cezası alacağı öğrenildi.