Trabzonspor'un eski yıldızına tutuklama emri çıkarıldı! Sebebini duyan şok oluyor..

2019-2020 sezonunda Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. İşte ünlü futbolcuya tutuklama emri çıkarılmasına sebep olan o olay..

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen İngiliz futbolcu Daniel Sturridge için Los Angeles mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.



Liverpool'da gösterdiği performans ile yıldızlaşan ve 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'a transfer olan Daniel Sturridge son olarak 2021-2022 sezonunda Avustralya Ligi ekiplerinden Perth Glory'e transfer oldu.



Burada sadece 6 maçta forma giyen Daniel Sturridge yaklaşık 1,5 yıldır futbol oynamıyor.



Resmi olarak futbolu bırakmayan Daniel Sturridge bu sezonda herhangi bir takımla anlaşmadı.



Tutuklama emri çıkarıldı



İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre 2019 yılında evinden köpeği çalınan Daniel Sturridge, köpeğini bulana 30.000 dolarlık ödül vadetti.



Kayıp köpeğini bulan adama ödül olarak vadettiği 30.000 doları ödemediği iddia edilen İngiliz futbolcu, Los Angeles mahkemesine çıkmaması üzerine hakkında tutuklama emri çıkarıldı.



Sturridge'in köpeğini bulan Foster Washinghton banka bilgilerini İngiliz futbolcuya iletmesine rağmen herhangi bir ödeme alamayınca futbolcuyu mahkemeye verdi.



Mahkemeye çıkmayan Sturridge için tutuklama emri çıkartıldı ve 30 Kasım için yeni duruşma belirlendi..