Ronaldo'nun başı belada! Kırbaç cezası alabilir
Al-Nassr'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun İran ziyareti sırasında verdiği görüntü başını ağrıtabilir. Evli bir kadına dokunan Ronaldo, İran yasalarına göre 99 kırbaç cezasıyla karşı karşıya.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo için sıra dışı bir haber geçildi. Habere göre Cristiano Ronaldo 99 kırbaç cezası alabilir.
Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.
CRISTIANO RONALDO'YA KIRBAÇ CEZASI İDDİASI
Öte yandan Sportface, bu görüntülerin Cristiano Ronaldo'nun başına dert açabileceğini yazdı. İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmanın zina olarak değerlendirildiği ve 99 kırbaçla cezalandırıldığı haber detayında yer aldı.
Cristiano Ronaldo'nun tekrar İran'a gitmesi durumunda cezanın uygulanacağı, Portekizlinin pişman olduğunu dile getirmesi halinde kırbaç cezasının affedileceği aktarıldı.
Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, İran ziyareti sırasında engelli ressam Fatemeh Hamami ile bir araya gelmişti. Ünlü ressamın Portekizli yıldıza resimlerini hediye ettiği görüntüler kulübün sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.
CRISTIANO RONALDO'YA KIRBAÇ CEZASI İDDİASI
Öte yandan Sportface, bu görüntülerin Cristiano Ronaldo'nun başına dert açabileceğini yazdı. İran yasalarına göre evli bir kadına dokunmanın zina olarak değerlendirildiği ve 99 kırbaçla cezalandırıldığı haber detayında yer aldı.
Cristiano Ronaldo'nun tekrar İran'a gitmesi durumunda cezanın uygulanacağı, Portekizlinin pişman olduğunu dile getirmesi halinde kırbaç cezasının affedileceği aktarıldı.