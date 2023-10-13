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Nicolo Zaniolo'dan bahis skandalı savunması! 'Futbolla ilgili bahis yapmadım'

Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali ile Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İtalya Milli Takımı'nın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı. Yıldız futbolcunun bahis skandalı savunmasında; futbolla ilgili bahis yapmadığını, yalnızca internet üzerinden poker oynadığını söylediği ileri sürüldü...

Ekleme: 13.10.2023 - 15:18 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:19 / Editör: Ozge Selin
Sandro Tonali ile birlikte yasa dışı bahis soruşturması kapsamında sorgulanan Nicolo Zaniolo'nun savunması ortaya çıktı. İsminin bahis olayına karışması ve ifadeye çağrılması ile gündeme bomba gibi düşen futbolcunun İtalya Milli Takım kampından gönderildiği soruşturma kapsamında tablet ve telefonlarına el konulduğu da gelen bilgiler arasında. İşte Zaniolo'nun bahis skandalı savunması...

Corriere dello Sport'un haberine göre; "kumar veya bahis faaliyetlerinin yasa dışı uygulanması" iddiasıyla suçlanan İtalyan futbolcunun kendisini nasıl savunduğu da ortaya çıktı.

"FUTBOLLA İLGİLİ BAHİS OYNAMADIM"

Polis memurlarının sorgulaması sırasında suçlamaları reddettiğini belirten Zaniolo'nun, futbolla ilgili herhangi bir bahis oynamadığını söylediği öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu savunmasında, yalnızca poker oynamak için çevrimiçi platformları kullandığını belirtti.

TELEFON VE TABLETİNE EL KONULDU

Bu arada haberde Zaniolo'nun telefonuna ve tabletine delil aranması amacıyla el konulduğu da ifade edildi.

SORGU İÇİN KAMPTAN AYRILDILAR

Zaniolo ve Tonali, yasadışı bahislere olan katılımlarıyla suçlanmaları sebebiyle yetkililer tarafından sorgulandı. İki oyuncu, İtalya antrenman kampından ayrılmıştı.

Futbolda yasa dışı bahis işleri karışan futbolculara büyük cezalar veriliyor ve hatta futboldan men edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyorlar.
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Olası bir durum karşısında minimum 3 yıldan başlayan cezalarla karşılaşan oyuncuların kariyerleri de olumsuz anlamda etkileniyor.

BUFFON EŞLİĞİNDE POLİSLE GÖRÜŞTÜLER

Zaniolo ve Tonali'nin, milli takım sorumlusu Gianluigi Buffon eşliğinde polisle bir görüşme yaptığı belirtildi. Yasadışı bahis iddiaları nedeniyle dün de Juventus'ta forma giyen orta saha oyuncusu Nicolo Fagioli hakkında soruşturma açıldığı duyurulmuştu.
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