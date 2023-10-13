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Mesut Özil'den paylaşım: 'Yürek parçalayıcı ve üzücü'

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı eski yıldızı Mesut Özil, İsrail'in bombardımanı altındaki Filistin için paylaşımda bulundu.

Ekleme: 13.10.2023 - 15:02 Güncelleme: 13.10.2023 - 15:03 / Editör: Ozge Selin
Mesut Özil paylaşımında, "İnsanlık için dua ediyorum. Barış için dua ediyorum. Masum insanlar ve özellikle masum çocuklar savaşta her iki tarafta da hayatlarını kaybediyorlar. Çok yürek parçalayıcı ve üzücü. LÜTFEN SAVAŞI DURDURUN!!!" ifadelerinde bulundu.

Mesut Özil'den paylaşım: 'Yürek parçalayıcı ve üzücü'

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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