Bekle bizi Almanya! A Milli Takım'ımız Hırvatistan karşısında tarih yazdı...

Ay-Yıldızlı ekibin başında ilk maçına çıkan Vincenzo Montella farkını hissettirdi. Türkiye grup aşamasındaki en iyi futbolunu sergileyerek Almanya’da düzenlenecek EURO 2024’e bir adım daha yaklaştı. Miillilerın tarih yazan galibiyetinin en büyük nedeni ise Fenerbahçe formasını giyen Livakovic oldu. 28 yaşındaki eldiven, topun ağlara gittiği pozisyonda hatalı bir öne çıkış yaptı..

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda güçlü Hırvatistan karşısına çıkan A Milli Takım'ımız ilk yarıda bulduğu golle 1-0 öne geçti ve kazandı. Grup lideri olan ay yıldızlılarda Montella farkını ortaya koydu.



BARIŞ ALPER: TARİH YAZDIK



Attığı golle galibiyetin mimarı olan Barış Alper Yılmaz, Hırvatistan karşısında tarihi bir sonuç aldıklarını söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, "Yeni teknik direktörümüz Vincenzo Montella ile çok iyi bir başlangıç yaptık. Çok iyi mücadele ettik. Türkiye'ye armağan olsun. Hocanın çok iyi bir enerjisi var. Bu bize de yansıdı. Bu nedenle kulübeye doğru giderek golü hep birlikte kutlamak istedim. Şimdi sırada Konya'da Letonya ile oynayacağımız karşılaşma var. Taraftarlarımızdan tribünleri doldurmalarını ve bizi desteklemelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.



LİVAKOVİC FARKI ÖNLEDİ!



Miillilerın tek gollü galibiyette kalmasında Süper Lig'de Fenerbahçe formasını giyen Livakovic'in performansı belirleyici oldu. 28 yaşındaki eldiven, topun ağlara gittiği pozisyonda hatalı bir öne çıkış yapsa da 6 net pozisyonda Milli Takımımıza gol izni vermedi. Uğurcan Çakır ise 5'te 5 kurtarışla oynadı. Ay-Yıldızlılar, 14 şut denemesinde 6 kez çerçeveyi tuttururken bu oran Hırvatistan'da 17'ye 6 oldu.



BÜYÜKEKŞİ: PAZAR GÜNÜ İKİ ŞAMPİYONA GARANTİ OLACAK



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, galibiyetten dolayı teknik ekibi ve futbolcuları kutladığını söyledi. Büyükekşi, "Hepimiz sevinçli ve mutluyuz. Biliyorsunuz İtalya ile birlikte 2032'yi aldık. Pazar günü de kazanırsak bir hafta içinde iki tane Avrupa Şampiyonası garanti olacak. Türkiye'ye daha büyük mutluluklar yaşatmalıyız. Bunların sayısını artırmalı ve sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Özellikle ilk yarıda çok iyi oynadık. En az üç gol atabilirdik. Hocamız, güvenimizi boşa çıkartmadı. Takımı bir maestro gibi yönetti. Biz de kendisini tribünden alkışladık" diye konuştu.



LETONYA BİZE ÇALIŞTI: 2-0



A Milli Takım'ın yer aldığı grupta son sırada olan Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti. Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis ile ilk puanlarını alan ev sahibi takımda Marcis Oss 52. dakikada kırmızı kart gördü. Şok bir yenilgi alan Ermenistan, 7 puanda kaldı. Bu sonuç Ay-Yıldızlı ekibimize yaradı.



CUMHURBAŞKANI'NDAN TEBRİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşılaşmanın ardından telefonla görüştüğü A Milli Takım oyuncuları ve teknik heyetini tebrik etti.

Erdoğan'ın, Montella'ya yönelik konuşması İtalyanca'ya çevrilerek, tecrübeli çalıştırıcıya aktarıldı. İşte yaşanan diyaloglar:

ÇALHANOĞLU: Sayın Cumhurbaşkanım duyuyor musunuz bizi.

ERDOĞAN: Hakan sen misin?

ÇALHANOĞLU: Evet evet benim.

ERDOĞAN: Tebrik ediyorum.

ÇALHANOĞLU: Teşekkür ederiz.



ERDOĞAN: Gerçekten zor da olsa güzel bir geceydi. Şimdi Letonya'yı da inşallah Konya'da mağlup etmemiz halinde artık yolu almış oluyoruz.

BÜYÜKEKŞİ: Lider olduk Sayın Cumhurbaşkanım

ERDOĞAN: Hocamız orada mı?

ÇALHANOĞLU: Hocamızın çok selamı var size.

MONTELLA: Benim için büyük bir onur Türkiye'yi temsil etmek futbolda. Hepimiz gururluyuz, böyle bir galibiyet aldığımız için.

ERDOĞAN: Tebrik ediyoruz İtalya. (ALKIŞLAR)

BAKAN BAK: Tüm takımın selamları var. Saygılar...

ERDOĞAN: Tebrik ediyorum tekrar hayırlı geceler diliyorum.



ELEMELERİN EN 'YÜKSEK' REKORU



İsmail Yüksek, elemelerin ikili mücadele ve sahipsiz top kazanma rekorunu kırdı



A Milli Takım'da orta sahanın dinamosu İsmail Yüksek, müthiş istatistiklere imza attı. Yerinde hamlelerle ve enerjisiyle Modric, Brozovic ve Kovacic'i bezdiren 24 yaşındaki futbolcu, EURO 2024 elemelerinde bir maçta hem 15+ ikili mücadele (16) hem de 10+ sahipsiz top (12) kazanan ilk oyuncu oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan İsmail, 10 top kapma girişiminin 8'ini başarıyla tamamlarken %89 pas başarısının yanı sıra 2 uzaklaştırma ve 1 de pas arası yaptı. Türk futbolserverler, sosyal medyadan "İsmail Yüksek'i Real Madrid'e, Manchester City'e koy sırıtmaz", "Ne Casemiro ne Busquets tek gerçek İsmail Yüksek" yorumlarıyla başarılı futbolcuyu yere göğe sığdıramadı.

