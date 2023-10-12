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Trabzonspor'da Nenad Bjelica dönemi sona erdi

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Nenad Bjelica ile yolları ayırdığını duyurdu. Hırvat teknik adama 1.6 milyon euroluk bir tazminat ödenecek.

Ekleme: 12.10.2023 - 11:50 Güncelleme: 12.10.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz sezonun ortasından bu yana takımı çalıştıran Nenad Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Şirketimiz ile Nenad Bjelica arasındaki 19.04.2023 başlangıç ve 31.05.2025 bitiş tarihli Teknik Adam Sözleşmesi, sezon sonuna kadar olan alacakları karşılığında karşılıklı olarak feshedilmiştir...

1.6 milyon euro ödenecek

Trabzonspor, yapılan anlaşma gereğince Hırvat teknik adama sözleşme feshinin karşılığında 1.6 milyon euro ödeme gerçekleştirecek. (8 aylık kalan maaşı)

1.5 puan ortalaması

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra uzun bir süre teknik direktörlük koltuğu için arayışa girmişti.

Uzun uğraşlar sonucunda listede anlaşma sağlanan isim ise 18 Nisan 2023 tarihinde Nenad Bjelica olmuştu.

Bjelica, bordo-mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda 1.5 puan ortalaması yakaladı.
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