  • USD: 27,69 - 27,74
  • EURO: 29,36 - 29,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hırvatistan - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk olacak.

Ekleme: 12.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 12.10.2023 - 09:38 / Editör: Ozge Selin
A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.

Eksikler

Milli Takımımızda Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Hırvatistan'da sakatlıkları bulunan isimlerden Kramaric maç kadrosuna alınmadı, Bruno Petkovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Muhtemel 11'ler

Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Livaja, Brekalo
CHP’de yeni skandal! İlçe Başkan Yardımcısı uyuşturucu ile yakalandı!
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya bu çığlığa sessiz: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti
MSB'den düşürülen SİHA ile ilgili flaş açıklama: O iddialar tamamıyla spekülasyon
İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...
Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İndirim yağmuru başlıyor! Tarım Kredi Marketleri de kampanya başlattı
Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası
KYK burs başvuruları başladı
İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...
İnsanlık Gazze'de enkaz altında kaldı! İsrail'in hedefi Filistin'i haritadan silmek
Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
TBMM'de gündem İsrail-Filistin çatışması
İsrail katliam yapıyor! Fosfor bombası ile saldırı! Kaçmanın hiçbir yolu yok: İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar eritiyor...
Putin'den son dakika İsrail Filistin açıklaması: Ciddi sorunlara neden olacak
İstanbul'da İETT otobüsü yayayı ezdi: Dehşet anları kameraya böyle yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan: İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür
Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar: E-Devlet'te yeni dönem resmen başladı bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar: E-Devlet'te yeni dönem resmen başladı bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!