Hırvatistan - Türkiye maçının muhtemel 11'leri

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri 6. maçında Hırvatistan'a konuk olacak.

A Milli Futbol Takımımız UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.



Osijek şehrindeki Opus Arena'da yapılacak maç, TSİ 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Anthony Taylor yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Gary Beswick ve Adam Nunn, dördüncü hakemliğini ise Michael Salisbury üstlenecek.



Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise yedinci maç gününü bay geçecek.



Eksikler



Milli Takımımızda Ozan Kabak sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.



Hırvatistan'da sakatlıkları bulunan isimlerden Kramaric maç kadrosuna alınmadı, Bruno Petkovic'in durumu ise maç saatinde belli olacak.



Muhtemel 11'ler



Türkiye: Uğurcan, Zeki, Kaan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Orkun, Kerem, Hakan, İrfan Can, Bertuğ



Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa, Modric, Brozovic, Kovacic, Pasalic, Livaja, Brekalo