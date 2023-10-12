Fenerbahçe'de büyük değişim! İsmail Kartal'dan flaş hamle...

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da pür dikkat yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, Avrupa'da ve ligde 16 maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Birçok yıldız transfere imza atan ve kaliteli bir kadro kuran Kanarya'da ise değişimin şifreleri ortaya çıktı.

Hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da pür dikkat yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...



Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, Avrupa'da ve ligde 16 maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi.



Birçok yıldız transfere imza atan ve kaliteli bir kadro kuran Kanarya'da ise değişimin şifreleri ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...



Fenerbahçe, bu sezon çıktığı 16 resmi maçı da kazanırken bu performans ona hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da liderliği getirdi.



Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde savunma ve hücumda bambaşka bir çehreye büründü.



İşte Fenerbahçe'deki değişimin şifreleri:



1- SAVUNMADA B PLANI TUTTU



F.Bahçe'de Jesus döneminde de baskılı futbol ve bol gollü bir oyun vardı. Ancak Kanarya kalesinde çok gol görüyor ve takım savunması eleştiriliyordu.



Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde ise defansta seviye atladı. Sezon başında planlarını Peres-Becao üzerine kuran Kartal; Peres'in sakatlanmasıyla hızla B planına geçerek, Djiku'yu stopere monte etti.



Düzenli şans vererek Osayi-Samuel'i kazandı. 16 maçta 46 gol atan Fenerbahçe, kalesinde sadece 7 gol gördü.



2- OYALANMA YOK, DİREKT HÜCUM VAR



Deneyimli hocanın bir diğer başarısı da orta alanda oyun kurma konusunda oldu. İsmail Yüksek-Fred-Szymanski üçlüsü yüksek temposuyla dikkat çekti.



Sarı-lacivertliler, bu bölgede meşin yuvarlağa sahip olduklarında neredeyse hiç geri pas yapmadılar.



İleriye; doğrundan, hızlı bir şekilde ayağa paslarla çıkmaya çalışan F.Bahçe, gollerinin birçoğunu böyle buldu.



3- DZEKO PLANI TIKIR TIKIR İŞLEDİ



Kartal, Edin Dzeko'dan orta alana ve kanatlara kadar gelip pas bağlantısında istasyon görevi üstlenmesini istedi.



Bu stratejiyi çok başarılı bir şekilde uygulayan 37 yaşındaki forvet, attığı gollerin yanı sıra takımın ataklarının olgunlaşmasında önemli paya sahip oldu.



4- MUTSUZ OYUNCU YOK



Elindeki alternatifli kadrodan azami verimi almasını bilen İsmail Kartal, 16 maçlık seride hiçbir futbolcusunu üzmedi. Yedek kalecisinin süre almasını bile düşündü.



Oyuna kim girerse girsin morali yüksek bir şekilde mücadele etti. Süper Lig'de az forma şansı verdiği isimleri Konferans Ligi'nde değerlendirdi.



5- ÖN LİBERO TARTIŞMASI SONA ERDİ



F.Bahçe'nin ön libero transferini gerçekleştirememesi eleştirilere neden olmuştu. Ancak Kartal, bu sorunu da unutturmasını bildi.



Fred'in yanına monte ettiği İsmail Yüksek, yüksek tempo, pres gibi beklentileri fazlasıyla karşıladı.