Napoli, Fenerbahçe'nin kalbine göz dikti!

Fenerbahçe’deki performansıyla birçok Avrupa devinin yakın markajında olan Ferdi Kadıoğlu için Napoli kolları sıvadı.

Fenerbahçe fırtına gibi eserken, yıldızları da devlerin gözlerini kamaştırıyor. Birçok oyuncusu Avrupa'nın devleri tarafından yakından takip edilen sarı lacivertlilerin en gözde ismi hiç şüphesiz Ferdi Kadıoğlu.



EN CİDDİ ADAY NAPOLI



Sezon başında Arda Güler ile birlikte takımdan ayrılması beklenen, ancak gelen cazip tekliflere rağmen elde tutulan Ferdi için ayrılık zamanı yaklaşıyor. Sarı lacivertlilerin, futboluyla her gün biraz daha büyüyen milli yıldızı elde tutması artık zor görünüyor. İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan çok sayıda talibi olan Ferdi için en ciddi aday Napoli.



Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Min-Jae Kim'i transfer eden Maviler şimdi de Ferdi'nin peşine düştü. Sezon başında da Ferdi için şartları zorlayan ancak Fenerbahçe'yi ikna edemeyen Napoli, bu sefer gözünü karattı.



Elif'e 16,2, Kim'e 18 milyon avro bonservis ödeyen İtalyan devinin Türk futbol tarihi için rekor olacak bir rakamla Fenebahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor.



BABASI NE DEMİŞTİ?



Geçtiğimiz günlerde Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu, milli oyuncunun gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Baba Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, 'Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz.' açıklamasını yaptı.