  • USD: 27,69 - 27,74
  • EURO: 29,36 - 29,42
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Napoli, Fenerbahçe'nin kalbine göz dikti!

Fenerbahçe’deki performansıyla birçok Avrupa devinin yakın markajında olan Ferdi Kadıoğlu için Napoli kolları sıvadı.

Ekleme: 11.10.2023 - 15:39 Güncelleme: 11.10.2023 - 15:41 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe fırtına gibi eserken, yıldızları da devlerin gözlerini kamaştırıyor. Birçok oyuncusu Avrupa'nın devleri tarafından yakından takip edilen sarı lacivertlilerin en gözde ismi hiç şüphesiz Ferdi Kadıoğlu.

EN CİDDİ ADAY NAPOLI

Sezon başında Arda Güler ile birlikte takımdan ayrılması beklenen, ancak gelen cazip tekliflere rağmen elde tutulan Ferdi için ayrılık zamanı yaklaşıyor. Sarı lacivertlilerin, futboluyla her gün biraz daha büyüyen milli yıldızı elde tutması artık zor görünüyor. İtalya, İngiltere, İspanya, Almanya ve Hollanda'dan çok sayıda talibi olan Ferdi için en ciddi aday Napoli.

Fenerbahçe'den Elif Elmas ve Min-Jae Kim'i transfer eden Maviler şimdi de Ferdi'nin peşine düştü. Sezon başında da Ferdi için şartları zorlayan ancak Fenerbahçe'yi ikna edemeyen Napoli, bu sefer gözünü karattı.

Elif'e 16,2, Kim'e 18 milyon avro bonservis ödeyen İtalyan devinin Türk futbol tarihi için rekor olacak bir rakamla Fenebahçe'nin kapısını çalacağı belirtiliyor.

BABASI NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu, milli oyuncunun gelecek planları ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Baba Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon olacağını söyleyerek şampiyonluğun ardından Ferdi Kadıoğlu'nun transfer olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, 'Bu sene, o sene olacak. Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağız ve gideceğiz.' açıklamasını yaptı.
Bakan Yerlikaya duyurdu! 3 ayda 309 terörist etkisiz hale getirildi
Dünya bu çığlığa sessiz: Gazze'de yerinden edilenlerin sayısı 338 bin kişiyi geçti
MSB'den düşürülen SİHA ile ilgili flaş açıklama: O iddialar tamamıyla spekülasyon
İYİ Parti'de istifa furyası sürüyor! Ankara, Elazığ ve Isparta'dan peş peşe istifa haberleri...
Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu: İndirim yağmuru başlıyor! Tarım Kredi Marketleri de kampanya başlattı
Ekrem İmamoğlu’ndan kurtulma planı! İşte kongredeki tartışmanın perde arkası
KYK burs başvuruları başladı
İsrail soykırıma girişti: Gazze'de ne umut var ne de kaçış! İsrail Kara harekatı mı yapacak? İşte Gazze'de son durum...
İnsanlık Gazze'de enkaz altında kaldı! İsrail'in hedefi Filistin'i haritadan silmek
Başkan Erdoğan rehine siviller için devreye girdi
TBMM'de gündem İsrail-Filistin çatışması
İsrail katliam yapıyor! Fosfor bombası ile saldırı! Kaçmanın hiçbir yolu yok: İnsan derisine değdiğinde kemiklere kadar eritiyor...
Putin'den son dakika İsrail Filistin açıklaması: Ciddi sorunlara neden olacak
İstanbul'da İETT otobüsü yayayı ezdi: Dehşet anları kameraya böyle yansıdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Başkan Erdoğan: İsrail böyle devam ederse örgüt muamelesi görür
Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

Meteoroloji duyurdu! Karla karışık yağmur kapıda!

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

AB'den Elon Musk'a 24 saat süre! Yasa dışı içerikleri kaldır

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Gazze'deki katliamın uydu görüntüleri ortaya çıktı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar: E-Devlet'te yeni dönem resmen başladı bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren karar: E-Devlet'te yeni dönem resmen başladı bugünden itibaren kullanılmaya başlanacak

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!