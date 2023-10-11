  • USD: 27,68 - 27,73
  • EURO: 29,30 - 29,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dört büyükler bilançolarını açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor mali bilançolarını duyurdu.

Ekleme: 11.10.2023 - 11:07 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in dört büyükleri 3 aylık bilançolarını açıkladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray kâr açıklarken Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti.

Fenerbahçe'den yüzde 150 kâr

Fenerbahçe 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem kârı olarak 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti. Bir önceki açıkladığı kâr ise 362 milyon lira seviyesindeydi. Böylece Fenerbahçe karını yüzde 150 artırmış oldu.

Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti

Beşiktaş ise aynı dönemde 183 milyon 273 bin 639 lira zarar açıkladı. Trabzonspor ise 449 milyon 272 bin 224 lira zarar etti.

Galatasaray'dan başarı

Ligin son şampiyonu Galatasaray, aynı dönemde 98 milyon 899 bin 161 lira kâr elde etti. Galatasaray bir önceki döneme göre karını yüzde 741 artırmış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
İngiliz Bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı
İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu
BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar…

Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar…

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Karadeniz'de korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı

Karadeniz'de korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı