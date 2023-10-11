Dört büyükler bilançolarını açıkladı: Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sürpriz

Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor mali bilançolarını duyurdu.

Süper Lig'in dört büyükleri 3 aylık bilançolarını açıkladı.



Fenerbahçe ve Galatasaray kâr açıklarken Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti.



Fenerbahçe'den yüzde 150 kâr



Fenerbahçe 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem kârı olarak 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti. Bir önceki açıkladığı kâr ise 362 milyon lira seviyesindeydi. Böylece Fenerbahçe karını yüzde 150 artırmış oldu.



Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti



Beşiktaş ise aynı dönemde 183 milyon 273 bin 639 lira zarar açıkladı. Trabzonspor ise 449 milyon 272 bin 224 lira zarar etti.



Galatasaray'dan başarı



Ligin son şampiyonu Galatasaray, aynı dönemde 98 milyon 899 bin 161 lira kâr elde etti. Galatasaray bir önceki döneme göre karını yüzde 741 artırmış oldu.