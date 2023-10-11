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Abdullah Avcı Trabzon'da! Teknik ekibi belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor. 2 yıllık sözleşme imzalanacak olan Avcı'nın teknik ekibi de belli oldu. İşte o isimler...

Ekleme: 11.10.2023 - 16:18 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:20 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'de teknik direktör Nenad Bjelica ile yollarını ayırma kararı alan Trabzonspor'da ikinci Abdullah Avcı dönemi başlıyor.

SÖZLEŞME 2 YILLIK

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yarın saat 14.00'te Trabzon'da olacak. Tecrübeli teknik adam ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kasım 2020-Mart 2023 tarihleri arasında da Trabzonspor'u çalıştıran Abdullah Avcı, bordo-mavili kulüpte 1 Süper Lig ve 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Abdullah Avcı'nın ekibi belli oldu. İşte iki sürpriz ismin yer aldığı yeni teknik ekip listesi:

Abdullah Avcı
Egemen Korkmaz
Mustafa Sarp
Serdar Keşçi
Caner Erol
Haluk Güngör
Özerk Tufan
Atilla Gayberi
Mesut Kabahasanoglu
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