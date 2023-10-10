Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Tur heyecanı başlıyor! İşte, 10 Ekim Türkiye Kupası maç programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçlar merak uyandırdı. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak maçların programı..

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı bugün oynanacak 4 maç ile başlayacak.



Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Eleme turunda oynanacak maçklar futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.



Tek maçlık eleme sistemi üzerinden oynanan 2. tur maçlarının büyük heyecana sahne olması bekleniyor.



Toplam 42 takım, tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak mücadelelerde 3. tura yükselmek için sahaya çıkacak.



Ziraat Türkiye Kupası 2. turunda toplam 21 karşılaşma oynanacak. 10 Ekim Salı günü oynanacak maçları sizler için derledik. İşte günün programı..



İşte bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçları



14:00 Kırklarelispor - Çorluspor 1947



14:00 Kırşehir Futbol SK - Şırnak İdmanyurdu



17:00 Isparta 32 Spor - Sincan Belediyespor



20:00 Bursaspor - Gölcükspor

