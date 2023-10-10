  • USD: 27,68 - 27,73
  • EURO: 29,30 - 29,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı! FIFA açıkladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'a FIFA'daki Arvydas Novikovas dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağı geldi. Kararı FIFA Uyuşmazlık Kurulu resmen açıkladı.

Ekleme: 10.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 10.10.2023 - 14:42 / Editör: Ozge Selin
Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Yılport Samsunspor'a transfer yasağı geldi. FIFA, Uyuşmazlık kurulu tarafların başvuru ve itirazlarını karara bağladı; Novikovas haklı bulunurken, Samsunspor'a iki dönem transfer yasağı geldi.

Samsunspor, FIFA Disiplin Kurulu'na sevk ediliyor

Karadeniz ekibi Ocak ve Yaz transfer dönemlerinde transfer yapmama cezasına çarptırıldı.

Kararı açıklayan FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Samsunspor'un oyuncuya ödemeleri bir ay içerisinde yapmaması durumunda FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu.

Novikovas önce kadro dışı bırakıldı daha sonra sözleşmesi feshedildi

Litvanyalı sağ kanat oyuncusu Avrydas Novikovas, Samsunspor'da önce kadro dışı bırakılmış daha sonra ise sözleşmesi feshedilmişti. 24 Ocak 2023 tarihinde Samsunspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra Hapoel Haifa'ya transfer oldu. Novikovas kariyerine Litvanya'nın Zalgiris takımında devam ediyor.

Novikovas: 'Neden kadro dışı kaldığımı sorduğumda herkes gülmeye başlıyordu'

Öte yandan Karadeniz ekibinden ayrılmasının ardından flaş açıklamalar yapan Novikovas, 'Her şey iyi gidiyordu. İzin gününde bir mektup aldım. Mektupta takım arkadaşlarımla iyi geçinemediğim, antrenmanlarda iyi bir performans sergilemediğim ve koçu dinlemediğim yazıyordu. Mektup yanlış kişiye gönderildi sandım. Boldrin ve beni 30 gün kadro dışı bıraktılar. Taraftara karşı bizi suçluyor ama ilk mektubu kim gönderdi. Eğer ben yanlış bir tutum sergilesem, takım arkadaşlarımla bir sorun yaşasam bunu anlayabilirdim. Ben neden kadro dışı kaldığımı sorduğumda herkes gülmeye başlıyordu. Herkesle harika anlaşıyordum' ifadelerini kullanmıştı.

Yüksel Yıldırım: 'Novikovas ve Boldrin kulübe savaş açmış'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise o dönem Novikovas ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

'Novikovas, Boldrin'e kulüp bulmalarını söyledik. Kulübe karşı resmen savaş açmışlar'

Samsunspor'da tarihin en kötü kötü başlangıcı!

Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra yükselen Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayarak 30 yıl mücadele ettiği Süper Lig'de en kötü sezon başlangıcına imza attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
İngiliz Bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı
İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu
BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar…

Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar…

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Karadeniz'de korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı

Karadeniz'de korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı