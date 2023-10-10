Süper Lig ekibine 2 dönem transfer yasağı! FIFA açıkladı

Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'a FIFA'daki Arvydas Novikovas dosyasından dolayı iki dönem transfer yasağı geldi. Kararı FIFA Uyuşmazlık Kurulu resmen açıkladı.

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yapan Yılport Samsunspor'a transfer yasağı geldi. FIFA, Uyuşmazlık kurulu tarafların başvuru ve itirazlarını karara bağladı; Novikovas haklı bulunurken, Samsunspor'a iki dönem transfer yasağı geldi.



Samsunspor, FIFA Disiplin Kurulu'na sevk ediliyor



Karadeniz ekibi Ocak ve Yaz transfer dönemlerinde transfer yapmama cezasına çarptırıldı.



Kararı açıklayan FIFA Uyuşmazlık Kurulu, Samsunspor'un oyuncuya ödemeleri bir ay içerisinde yapmaması durumunda FIFA Disiplin Kurulu'na sevk edileceğini duyurdu.



Novikovas önce kadro dışı bırakıldı daha sonra sözleşmesi feshedildi



Litvanyalı sağ kanat oyuncusu Avrydas Novikovas, Samsunspor'da önce kadro dışı bırakılmış daha sonra ise sözleşmesi feshedilmişti. 24 Ocak 2023 tarihinde Samsunspor ile yollarını ayıran 32 yaşındaki oyuncu, daha sonra Hapoel Haifa'ya transfer oldu. Novikovas kariyerine Litvanya'nın Zalgiris takımında devam ediyor.



Novikovas: 'Neden kadro dışı kaldığımı sorduğumda herkes gülmeye başlıyordu'



Öte yandan Karadeniz ekibinden ayrılmasının ardından flaş açıklamalar yapan Novikovas, 'Her şey iyi gidiyordu. İzin gününde bir mektup aldım. Mektupta takım arkadaşlarımla iyi geçinemediğim, antrenmanlarda iyi bir performans sergilemediğim ve koçu dinlemediğim yazıyordu. Mektup yanlış kişiye gönderildi sandım. Boldrin ve beni 30 gün kadro dışı bıraktılar. Taraftara karşı bizi suçluyor ama ilk mektubu kim gönderdi. Eğer ben yanlış bir tutum sergilesem, takım arkadaşlarımla bir sorun yaşasam bunu anlayabilirdim. Ben neden kadro dışı kaldığımı sorduğumda herkes gülmeye başlıyordu. Herkesle harika anlaşıyordum' ifadelerini kullanmıştı.



Yüksel Yıldırım: 'Novikovas ve Boldrin kulübe savaş açmış'



Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ise o dönem Novikovas ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



'Novikovas, Boldrin'e kulüp bulmalarını söyledik. Kulübe karşı resmen savaş açmışlar'



Samsunspor'da tarihin en kötü kötü başlangıcı!



Süper Lig'e 11 yıl aradan sonra yükselen Samsunspor, oynadığı 7 maçta 1 puan toplayarak 30 yıl mücadele ettiği Süper Lig'de en kötü sezon başlangıcına imza attı.