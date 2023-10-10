Eden Hazard'dan hayranlarını üzen karar! Resmen açıkladı

Son olarak Real Madrid forması giyen Eden Hazard, 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

32 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu Eden Hazard, aktif futbol kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.



Lille ve Chelsea ile adını duyurdu



Lille ve Chelsea kariyerlerinde adını dünyaya duyuran Eden Hazard, 2019'da 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu.



Real Madrid kariyeri kabus gibi geçti



Real Madrid kariyerinde sakatlıkları ve aşırı kilolarıyla anılan Hazard, eleştirilerin odak noktası olmuştu.



Real Madrid, Eden Hazard'ı bu yaz serbest bırakmıştı.