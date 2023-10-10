  • USD: 27,68 - 27,73
  • EURO: 29,30 - 29,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş'tan TFF'ye EURO 2032 tepkisi: Dünyanın en iyi stadı burada

Beşiktaş, EURO 2032 için kullanılacak stadyumlar arasında Tüpraş Stadyumu'nun olmaması nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi.

Ekleme: 10.10.2023 - 16:36 Güncelleme: 10.10.2023 - 16:37 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, sosyal medya hesabından TFF'ye tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin EURO 2032'de kullanılacak muhtemel stadyumlar arasında Dolmabahçe Stadyumu'na yer vermemesinin ardından kendi stadyumunun fotoğrafını paylaştı ve "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, bu paylaşımına TFF'nin hesabını da etiketledi.

Beşiktaş'tan TFF'ye EURO 2032 tepkisi: Dünyanın en iyi stadı burada

"Bizim stadyumumuz dosyada yer almadı"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Olağan Genel Kurulu'nda da bu konuda tepki göstermişti. Çebi, haziran ayındaki genel kurulda şöyle konuşmuştu:

2032 Avrupa Şampiyonası için adaylık başvurusunu UEFA'ya teslim edilirken dünyanın en güzel stadyumu, bizim stadyumumuz dosyada yer almadı.

En fazla 2 stat seçiliyor

UEFA kriterlerine göre hazırlanan sunumda Beşiktaş Stadyumu yerine İstanbul Avrupa Yakası'ndan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen tercih edilirken, Anadolu Yakası'nda ise Şükrü Saraçoğlu Stadyumu listede yer aldı. (1 stat daha elenecek)

UEFA'nın stat şartları neler?

-Maçların oynanacağı şehirde en fazla 2 stat seçilebiliyor.

-Maçlar toplam 10 statta oynanıyor

-Minimum 60.000 net oturma kapasiteli 1 stat

-Minimum 50.000 net oturma kapasiteli 1 stat varsa, 2 statt

-Minimum 40.000 net oturma kapasiteli 4 stat veya 5 stat

-Minimum 30.000 net oturma kapasiteli 3 stat

Hangi statlar listede?

Türkiye, EURO 2032 ev sahipliği için 8 şehirdeki 10 stadyum ile başvuruda bulundu.

Bu statların ayrıca özellikle uçak ve tren ulaşımına yakın olmaları da önemli. Bu kriterler ışığında Türkiye UEFA’ya sunduğu liste şu şekilde sıralandı:

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu (74.753 kişi)

Ali Sami Yen Stadyumu (52.000 kişi)

Fenerbahçe Ülker Stadyumu (50.530 kişi)

Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu (45.000 kişi)

Gaziantep Kalyon Stadyumu (33.502 kişi)

Bursa Büyükşehir Stadyumu (43.361 kişi)

Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi (40.782 kişi)

Antalya Stadyumu (32.539 kişi)

Eskişehir Atatürk Stadyumu (32.500 kişi)

Konya Büyükşehir Stadyumu (38.656 kişi)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Yabancı yatırımcılardan çok konuşulacak Mehmet Şimşek yorumu!
İntikam saldırısı: İsrail 'Aksa Tufanı'nın mimarı Deif'in ailesine bomba yağdırdı
Bakan Uraloğlu: İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesi için her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var
Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi için yeni açıklama!
Muharrem İnce'den İsrail-Filistin çatışmasına yorum: Erdoğan’ın denge politikasını doğru buluyorum
CHP’de dengeler değişti! İstanbul hezimeti sonrası Kılıçdaroğlu için bomba iddia
İngiliz Bakandan skandal sözler: Filistin'e özgürlük sloganı terör suçu sayılabilir
HDP'li Saruhan Oluç'tan skandal üstüne skandal! Terör örgütü PKK'yı Filistinli mazlumlarla bir tutup TSK'ya iftira attı
İsrail Gazze'yi bombalamaya devam ediyor: İşte dakika dakika yaşananlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'ye uçak gemisi tepkisi dünya basınında: Gazze'de katliamlara yol açacak
Suudi Arabistan'la iş birliği sinyali geldi! Bakan Uraloğlu çalışmalar başladı diyerek duyurdu
CHP'li Tunç Soyer’den liyakat örneği! Belediye spor kulübüne ‘BAL’lı atama
Başkan Erdoğan'dan bölgedeki aktörlere 'sorumluluk alın' çağrısı: Gazze acımasızca bombalanıyor
Başkan Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer'i resmi törenle karşıladı
İsrail-Hamas savaşında son durum ne? Tel Aviv'de büyük panik: Gazze bombardıman altında
Rusya Devlet Başkanı Putin: Egemen Filistin kurulmalı
Gazze'de savaş suçu! BM'den flaş açıklama: Açık kanıtlar var...
5.000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ SON DAKİKA: Dul ve yetime ikramiye ne kadar olacak? İşte Cumhuriyet ikramiyesi tablosu
BM ve DSÖ'den Gazze için 'insani koridor' çağrısı: 610 binden fazla kişi içme suyu kıtlığı yaşayabilir
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar…

Trafikte sakın bunu yapmayın: Cezalar katlandı! Affetmiyorlar…

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Hemşire yoğun bakımdaki kanserli kadına tecavüz etti! İğrenç ilaç detayı!

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Gazze'de soykırım! İsrail sivilleri bombalıyor: Şehir harabeye döndü! Korkutan görüntüler...

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Eğri minare için Türk ve İtalyan bilim adamları devrede!

Karadeniz'de korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı

Karadeniz'de korkutan görüntü: Bir anda ortaya çıktı