Beşiktaş'tan TFF'ye EURO 2032 tepkisi: Dünyanın en iyi stadı burada

Beşiktaş, sosyal medya hesabından TFF'ye tepki gösterdi.Siyah-beyazlı kulüp, TFF'nin EURO 2032'de kullanılacak muhtemel stadyumlar arasında Dolmabahçe Stadyumu'na yer vermemesinin ardından kendi stadyumunun fotoğrafını paylaştı ve "Dünyanın en güzel stadı burada" ifadelerini kullandı.Beşiktaş, bu paylaşımına TFF'nin hesabını da etiketledi.Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF'nin Olağan Genel Kurulu'nda da bu konuda tepki göstermişti. Çebi, haziran ayındaki genel kurulda şöyle konuşmuştu:2032 Avrupa Şampiyonası için adaylık başvurusunu UEFA'ya teslim edilirken dünyanın en güzel stadyumu, bizim stadyumumuz dosyada yer almadı.UEFA kriterlerine göre hazırlanan sunumda Beşiktaş Stadyumu yerine İstanbul Avrupa Yakası'ndan Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve Ali Sami Yen tercih edilirken, Anadolu Yakası'nda ise Şükrü Saraçoğlu Stadyumu listede yer aldı. (1 stat daha elenecek)-Maçların oynanacağı şehirde en fazla 2 stat seçilebiliyor.-Maçlar toplam 10 statta oynanıyor-Minimum 60.000 net oturma kapasiteli 1 stat-Minimum 50.000 net oturma kapasiteli 1 stat varsa, 2 statt-Minimum 40.000 net oturma kapasiteli 4 stat veya 5 stat-Minimum 30.000 net oturma kapasiteli 3 statTürkiye, EURO 2032 ev sahipliği için 8 şehirdeki 10 stadyum ile başvuruda bulundu.Bu statların ayrıca özellikle uçak ve tren ulaşımına yakın olmaları da önemli. Bu kriterler ışığında Türkiye UEFA’ya sunduğu liste şu şekilde sıralandı:İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu (74.753 kişi)Ali Sami Yen Stadyumu (52.000 kişi)Fenerbahçe Ülker Stadyumu (50.530 kişi)Yeni Ankara 19 Mayıs Stadyumu (45.000 kişi)Gaziantep Kalyon Stadyumu (33.502 kişi)Bursa Büyükşehir Stadyumu (43.361 kişi)Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi (40.782 kişi)Antalya Stadyumu (32.539 kişi)Eskişehir Atatürk Stadyumu (32.500 kişi)Konya Büyükşehir Stadyumu (38.656 kişi)