Arda Güler için tarih verdiler! Real Madrid'deki ilk maçına çıkıyor

Real Madrid'e transfer olduktan sonra bir türlü sakatlıktan kurtulamayan Arda Güler'den iyi haber geldi. Milli futbolcunun, sahalara döneceği tarih belli oldu.

Fenerbahçe'den büyük bir sükse yaratarak Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, eflatun-beyazlılardaki serüvenine oldukça şanssız bir giriş yaptı.



Transferi sonrası tüm dünyanın gözü genç yıldızdaydı ancak Güler, peş peşe sakatlıklarıyla bir türlü Real Madrid formasının tadına varamadı.



Real Madrid'in ABD kampında sakatlanan ve İspanya'ya dönen genç yıldız, ameliyat olmuştu.



Real Madrid'in Las Palmas ile oynadığı karşılaşma öncesi Carlo Ancelotti, Arda Güler'in forma giyebileceğini ifade etmişti. Ancelotti'nin bu açıklamalarından dakikalar sonra Real Madrid, Arda Güler'in sol arka adalesinden sakatlık geçirdiğini duyurmuştu.



Sevilla maçında kadroda olacak!



Arda Güler'in milli takım arasının ardından 21 Ekim'de oynanacak olan Sevilla-Real Madrid maçında yedek kulübesinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.