Etienne Vaessen hastaneye kaldırıldı! Waalwijk - Ajax maçında trajik pozisyon...

Waalwijk-Ajax maçında, ev sahibi takımın kalecisi Vaessen yaşadığı çarpışma sonucunda ciddi şekilde sakatlanarak yerde kaldı. Hareketsiz şekilde yerde yatan Vaessen'in çevresi perdeyle kapatıldı ve ilk müdahalesi yapılan oyuncu hastaneye kaldırıldı. İşte tüm detaylar...

RKC Waalwijk kalecisi Etienne Vaessen'in yaşadığı ciddi sağlık sorunu nedeniyle, ev sahibi ekibin Ajax ile oynadığı maç Eredivisie tarafından yarıda kesildi. 28 yaşındaki kalecinin durumu şu an için net değil.Son aktarılan bilgilere göre ise Vaessen'in bilincinin açık olduğu öğrenildi.