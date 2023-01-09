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Trabzonspor şokta! Alanyaspor 5 golle kazandı!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor, Alanya'da karşılaştı. Bordo mavililer, büyük bir şok yaşayarak sahadan 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Alanyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a bir maçta 5 gol attı.

Ekleme: 9.01.2023 - 22:07 Güncelleme: 9.01.2023 - 22:08 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Alanya deplasmanından 5-0 yenik ayrıldı. Bu sonuç, haftanın en çok konuşulacak maçların arasına girdi ve Trabzonspor büyük bir şok yaşadı. Alanyaspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a bir maçta 5 gol attı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri Efecan Karaca, Ahmed Hassan (2), Eduardo ve Yusuf Özdemir attı. Alanyaspor'un 5 isabetli şutta 5 gol bulması ise dikkat çekti. Trabzonspor, bu sezon ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasının ilk yarısında üç gol yedi.

Ev sahibi maça Runarsson, Fatih Aksoy, Furkan Bayır, Balkovec, Umut Güneş, Lusamba, Pereira (Dk. 32 Yusuf Özdemir), Efkan Bekiroğlu, Zinedine Ferhat, Efecan Karaca, Ahmed Hassan 11'i ile çıktı.

Trabzonspor ise karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Naci Ünüvar, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Umut Bozok 11'i ile başladı.

Trabzonspor, 5-0'lık yenilginin ardından 29 puanla 6. sırada kaldı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 10 oldu. Alanyaspor ise 24 puanla 8. sıraya çıktı.

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