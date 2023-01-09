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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay göndermeler! Kerem Aktürkoğlu'ndan kızdıracak paylaşım...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe deplasmanından 3 puanla dönerken karşılaşmanın ardından resmi sosyal medya hesabından ezeli rakibe gönderme yapıldı.

Ekleme: 9.01.2023 - 10:27 Güncelleme: 9.01.2023 - 10:27 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Kadıköy'de karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek liderliğini perçinledi.

Süper Lig'de üst üste 7. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar maçın ardından büyük sevinç yaşadı.

Sahanın ortasında toplanan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, birlikte derbi galibiyetini kutladı.

DURSUN ÖZBEK SOYUNMA ODASINDA KUTLADI

Galibiyet sevinci soyunma odasında da sürerken kutlamaya Başkan Dursun Özbek de katıldı.

Sarı kırmızılı oyuncuları kutlayan Dursun Özbek, takımla birlikte galibiyet pozu verdi.

Galatasaraydan Fenerbahçeye olay göndermeler Kerem Aktürkoğlundan kızdıracak paylaşım...
RESMİ HESAPTAN ART ARDA PAYLAŞIMLAR

Galatasaray resmi hesabından yapılan ilk paylaşımda, Fenerbahçe'nin maç önü koreografisine ek yapılarak "Selam dur lidere" notu düşüldü.


İNGİLİZCE HESAPTAN GÖNDERME

Fenerbahçe'nin "Our City Our Rules" pankartı sonrası sarı kırmızılılar, İngilizce hesabının adını "Rulers of the City" olarak değiştirdi.

Sarı lacivertli takımın 5 yıldızlı logosuna da 2 yıldız ve 3 gollü galibiyetten dolayı 3 Futbol topu koyuldu.

KEREM'DEN KIZDIRACAK PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısındaki ikinci golünü atan Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı da sosyal medyada çok konuşuldu.

Kerem Aktürkoğlu sosyal medya hesabından "Kuş terbiyecisi" notunun düşüldüğü tabloyu alıntılayarak paylaştı.
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