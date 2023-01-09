Arda Turan, İspanya'da ayakta alkışlandı

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Atletico Madrid sahası Wanda Metropolitano'da güçlü rakibi Barcelona'yı konuk etti. Maçı 22. dakikada Gavi'nin kaydettiği golle Barcelona 1-0 kazanırken ligde liderliğini sürdürdü.Bu maçta ise tribünlerde eski milli futbolcu Arda Turan yer aldı. Kariyerine her iki takımda da oynayan Arda, davetli olarak maçı stadyumda canlı takip etti.Mücadeleden hemen önce Atletico Madrid taraftarları eski oyuncuları Arda Turan'a büyük sevgi gösterisinde bulundu ve ayakta alkışladı. Arda Turan, bu alkışlara teşekkür etti.35 yaşındaki isim 2011-2015 yıllarında Atletico Madrid forması giymişti. Arda Turan, 40 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuş ve burada 2 sezon forma giymişti.