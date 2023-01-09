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Arda Turan, İspanya'da ayakta alkışlandı

Eski milli futbolcu Arda Turan, eski takımları Atletico Madrid ve Barcelona arasında oynanan maç öncesinde tribünler tarafından ayakta alkışlanarak büyük bir destek gördü.

Ekleme: 9.01.2023 - 16:22 Güncelleme: 9.01.2023 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
İspanya La Liga'nın 16. haftasında Atletico Madrid sahası Wanda Metropolitano'da güçlü rakibi Barcelona'yı konuk etti. Maçı 22. dakikada Gavi'nin kaydettiği golle Barcelona 1-0 kazanırken ligde liderliğini sürdürdü.

Arda tribünlerde yer aldı

Bu maçta ise tribünlerde eski milli futbolcu Arda Turan yer aldı. Kariyerine her iki takımda da oynayan Arda, davetli olarak maçı stadyumda canlı takip etti.

Arda Turan, İspanya'da ayakta alkışlandı

Taraftarlar sevgi gösterisinde bulundu

Mücadeleden hemen önce Atletico Madrid taraftarları eski oyuncuları Arda Turan'a büyük sevgi gösterisinde bulundu ve ayakta alkışladı. Arda Turan, bu alkışlara teşekkür etti.

40 milyon euro karşılığında Barcelona'ya gitmişti

35 yaşındaki isim 2011-2015 yıllarında Atletico Madrid forması giymişti. Arda Turan, 40 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmuş ve burada 2 sezon forma giymişti.

Arda Turan, İspanya'da ayakta alkışlandı

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