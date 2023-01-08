Fenerbahçe-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 18. haftasında lider Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oluyor.

Fenerbahçe ile Galatasaray, Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.



Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak.



Liderlik maçı

Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, topladığı 36 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.



Oynadığı 16 maçın 11'ini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 3'ünü kaybeden Fenerbahçe ise hanesine yazdırdığı 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Arao, Crespo, Ferdi, İrfan, Batshuayi, King



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi



Aslan 6 maçtır kazanıyor

Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Galatasaray, Kadıköy'de istediği sonucu alarak zirvedeki yerini korumaya çalışacak.



Ligdeki son 7 maçında mağlubiyet yaşamayan sarı-kırmızılı ekip, son 6 karşılaşmasını da kazandı.



4 oyuncu sınırda

Sarı-kırmızılı futbolcular Abdülkerim Bardakcı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens, derbide sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşüp, 19. haftadaki Hatayspor maçında forma giyemeyecek.



Fenerbahçe'de tek eksik Pedro

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Pedro dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



Sakatlığını atlatan ancak maç eksiği bulunan Luan Peres'in ise kadroda olup olmayacağına teknik heyet karar verecek.



Kart sınırdaki futbolcular

Fenerbahçe'de derbi müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Sarı-lacivertlilerde Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu, kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.