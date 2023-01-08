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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.

Ekleme: 8.01.2023 - 18:26 Güncelleme: 8.01.2023 - 18:27 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.

İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Barış

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