Fenerbahçe - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu
Süper Lig'in 18. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ediyor.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Barış
Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Alper Ulusoy.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo, Szalai, Serdar, Ferdi, Arao, Crespo, King, Rossi, Batshuayi
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Berkan, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem, Barış