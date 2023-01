Aslan, Kadıköy'e lider gitti, lider döndü! (Fenerbahçe 0-3 Galatasaray)

Süper Lig'de dev derbiden Aslan çıktı! Fenerbahçe deplasmanında 3-0'lık net skorla kazanan Galatasaray, lider gittiği Kadıköy'den puan farkını açarak lider döndü.

Süper Lig'in 18. haftasında oynanan dev derbinin galibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmeyi başardı.



Galatasaray bu galibiyetle liderliğini perçinlerken ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 4'e yükseltti.



Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oyuna girdikten 11 dakika sonra kırmızı kartla atıldı ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 10 kişi tamamladı.



Galatasaray'ın golleri ofsayta takıldı

Maça hızlı başlayan Galatasaray henüz ilk dakikalarda üst üste iki gol bulsa da ofsayta takıldı.



14. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Abdülkerim Bardakcı kafayla topu filelere gönderdi. Ancak bir süre VAR'da kontrol edilen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.



16. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına atılan topa hareketlendi ve kaleci Altay'ı da geçip topu filelere gönderdi ancak bu gol de ofsayt nedeniyle sayılmadı.



Gol sessizliğini Sergio Oliveira bozdu

Mücadelede iki takım da karşılıklı pozisyonlarla etkili olmaya çalışırken Galatasaray 32. dakikada perdeyi açtı.



Kullanılan köşe vuruşu sonrası Osayi-Samuel'in uzaklaştırmak istediği top Sergio Oliveira'nın önünde kaldı ve Portekizli yıldızın sağ çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçerken Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli oldu.



Mauro Icardi oyuna girdi, 2 dakika sonra Kerem'e asist yaptı

Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe beraberlik için Galatasaray ise farkı ikiye çıkarmak için yüklenirken mücadelenin son bölümünde Galatasaray ikinci golü buldu.



78. dakikada gelişen hücumda Kerem Aktürkoğlu ile paslaşan Mauro Icardi son pasta topu arkadaşıyla buluşturdu ve Kerem Aktürkoğlu skoru 2-0'a getirdi. Gol sonrası pozisyon ofsayt şüphesiyle VAR'da uzun süre incelendi ancak karar değişmedi.



Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak olan Icardi bundan önce en son 12 Kasım'daki Başakşehir maçında görev yapmıştı.



Son sözü Icardi söyledi

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında son sözü Mauro Icardi söyledi. Savunmanın yaptığı pas hatasının ardından topla buluşan Arjantinli yıldızın sert şutu üst direğe çarpıp içeri gitti ve skoru 3-0'a taşıyan Galatasaray mücadeleyi bu skorla tamamladı.



İrfan Can Kahveci oyuna girdi, kırmızı kartla atıldı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 69. dakikada Diego Rossi'nin yerine oyuna girmişti. 80. dakikada İrfan Can'ın Dubois'ya yaptığı sert hareketin ardından hakem Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da izledi ve ardından Kahveci'ye kırmızı kartını çıkardı.



Yalnızca 11 dakika oyunda kalan İrfan Can Kahveci'nin atılmasıyla Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.



Aslan lider gitti, lider döndü

Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray üç puanı hanesine yazdırdı.



Kadıköy'e bir puan farkla lider giden Aslan, puan farkını 4'e yükselterek lider döndü.



Dev derbi sonrası Galatasaray 39 puanla zirvedeki yerini korurken Fenerbahçe 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.