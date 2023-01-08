  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Aslan, Kadıköy'e lider gitti, lider döndü! (Fenerbahçe 0-3 Galatasaray)

Süper Lig'de dev derbiden Aslan çıktı! Fenerbahçe deplasmanında 3-0'lık net skorla kazanan Galatasaray, lider gittiği Kadıköy'den puan farkını açarak lider döndü.

Ekleme: 8.01.2023 - 21:15 Güncelleme: 8.01.2023 - 21:16 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 18. haftasında oynanan dev derbinin galibi Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Kadıköy'de devirmeyi başardı.

Galatasaray bu galibiyetle liderliğini perçinlerken ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını da 4'e yükseltti.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci oyuna girdikten 11 dakika sonra kırmızı kartla atıldı ve sarı-lacivertliler mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Galatasaray'ın golleri ofsayta takıldı
Maça hızlı başlayan Galatasaray henüz ilk dakikalarda üst üste iki gol bulsa da ofsayta takıldı.

14. dakikada Galatasaray'ın kullandığı serbest vuruşun ardından ceza sahası içinde oluşan karambol sonrası Abdülkerim Bardakcı kafayla topu filelere gönderdi. Ancak bir süre VAR'da kontrol edilen gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

16. dakikada bu kez Kerem Aktürkoğlu savunma arkasına atılan topa hareketlendi ve kaleci Altay'ı da geçip topu filelere gönderdi ancak bu gol de ofsayt nedeniyle sayılmadı.

Gol sessizliğini Sergio Oliveira bozdu
Mücadelede iki takım da karşılıklı pozisyonlarla etkili olmaya çalışırken Galatasaray 32. dakikada perdeyi açtı.

Kullanılan köşe vuruşu sonrası Osayi-Samuel'in uzaklaştırmak istediği top Sergio Oliveira'nın önünde kaldı ve Portekizli yıldızın sağ çaprazdan sert şutu ağlarla buluştu. Galatasaray bu golle 1-0 öne geçerken Sergio Oliveira, sarı-kırmızılı formayla Fenerbahçe'ye gol atan ilk Portekizli oldu.

Mauro Icardi oyuna girdi, 2 dakika sonra Kerem'e asist yaptı
Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe beraberlik için Galatasaray ise farkı ikiye çıkarmak için yüklenirken mücadelenin son bölümünde Galatasaray ikinci golü buldu.

78. dakikada gelişen hücumda Kerem Aktürkoğlu ile paslaşan Mauro Icardi son pasta topu arkadaşıyla buluşturdu ve Kerem Aktürkoğlu skoru 2-0'a getirdi. Gol sonrası pozisyon ofsayt şüphesiyle VAR'da uzun süre incelendi ancak karar değişmedi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak olan Icardi bundan önce en son 12 Kasım'daki Başakşehir maçında görev yapmıştı.

Son sözü Icardi söyledi
Karşılaşmanın 90+10. dakikasında son sözü Mauro Icardi söyledi. Savunmanın yaptığı pas hatasının ardından topla buluşan Arjantinli yıldızın sert şutu üst direğe çarpıp içeri gitti ve skoru 3-0'a taşıyan Galatasaray mücadeleyi bu skorla tamamladı.

İrfan Can Kahveci oyuna girdi, kırmızı kartla atıldı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, 69. dakikada Diego Rossi'nin yerine oyuna girmişti. 80. dakikada İrfan Can'ın Dubois'ya yaptığı sert hareketin ardından hakem Halil Umut Meler pozisyonu VAR'da izledi ve ardından Kahveci'ye kırmızı kartını çıkardı.

Yalnızca 11 dakika oyunda kalan İrfan Can Kahveci'nin atılmasıyla Fenerbahçe maçı 10 kişi tamamladı.

Aslan lider gitti, lider döndü
Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray üç puanı hanesine yazdırdı.

Kadıköy'e bir puan farkla lider giden Aslan, puan farkını 4'e yükselterek lider döndü.

Dev derbi sonrası Galatasaray 39 puanla zirvedeki yerini korurken Fenerbahçe 35 puanla ikinci sırada yer alıyor.
Başkan Erdoğan, Antalya’da 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda' programına katıldı
Bakan Çavuşoğlu Afrika turunda: İlk durak Güney Afrika
Eskişehir'de otogar çalışanlarından CHP'li Büyükşehir Belediyesine 'soğuk' tepkisi
Bakan Akar'dan Donanma Komutanlığı'na ziyaret!
CHP programında Kılıçdaroğlu övüldükçe İmamoğlu bozuldu
6'lı masada 'Ekonomi' paradoksu
Rusya: 600 Ukrayna askeri öldürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Terör örgütü PKK'ya darbe! 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz
Bakan Varank 'Herkesi heyecanlandıran proje' diyerek Togg'un ön sipariş tarihini açıkladı
2023 yılı hac kontenjanı belli oldu
Gözler yılın ilk Kabine Toplantısında: EYT düzenlemesi ne zaman çıkacak?
CHP'li Aytuğ Atıcı'dan itiraf gibi açıklama: HDP CHP'nin içinden çıkmış bir parti
CHP'li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...
6'lı masa yerinde sayarken Cumhur İttifakı'ndan bir adım daha: Seçim protokolü
İYİ Partili Feridun Bahşi'den '15 Temmuz' itirafı: O gece Akşener'in evinde neler yaşandı?
Fransa'da Türkiye'nin Marsilya Başkonsolosluğuna molotof kokteylli saldırı
Cumhurbaşkanı Erdoğan selzede Zülfiye Nine'nin evine misafir oldu: Yerdeki karıncayla beraber olan Cumhurbaşkanım
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 3 kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Kadıkalesi'nde tarihi keşif: Yüzlerce yıl öncesine ait yeni gizemler ortaya çıkıyor

Kadıkalesi'nde tarihi keşif: Yüzlerce yıl öncesine ait yeni gizemler ortaya çıkıyor

Uzman isim uyardı, kapalı ortamlarda durmayın: İlerleyen günlerde daha hızlı yayılacak

Uzman isim uyardı, kapalı ortamlarda durmayın: İlerleyen günlerde daha hızlı yayılacak

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var