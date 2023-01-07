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Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması: Henüz resmi bir durum yok

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Weghorst ile ilgili transfer iddiaları hakkında konuştu. Güneş, ''Henüz resmi bir durum yok'' açıklamasında bulundu.

Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması: Henüz resmi bir durum yok
Ekleme: 7.01.2023 - 22:22 Güncelleme: 7.01.2023 - 22:48 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş evinde Kasımpaşa'yı konuk etti. Beşiktaş maçtan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü atan Weghorst ile ilgili transfer dedikoduları gündem oldu. Şenol Güneş bu iddialar hakkında konuştu.

''Henüz resmi bir durum yok''

'Weghorst'un veda etmesi için seyirciyi selam vermesi yetmiyor aynı zamanda kulüple konuşması gerekiyor. İşin resmiyetinde öyle bir şey olmadı. Gelişmeyi ben de duydum ama henüz net değil. Bana derseniz ki, bırakır mısınız Weghorst'u? Cenk Tosun'da da böyle bir şey olmuştu. Gelişmeleri bilmiyoruz. Olup olmayacağını bilmiyoruz. Transfere teknik olarak olumlu bakmam. Ancak, ekonomik ve idari tarafı var. Oyuncunun isteği var.''

''Oyun olarak eksiklerimiz vardı''

'Kazanmamzı gereken bir maçtı. Kazandık.' diyen Şenol Güneş, 'Tüm oyuncular 3 puan için savaştı. Oyun olarak eksiklerimiz vardı. İlk yarıda oyun kontrolü bizdeydi ama oyunda kopmalar oldu. Rakibin böyle oynayacağını biliyorduk. Adana Demirspor maçındaki kontrol burada yoktu. Çok top kaybettik. Pas yapmamız gerekirken top kaybettik ve rakibe şans verdik. İyi pozisyonlar buldular. Rakip de moralliydi, kazanmışlardı. İki taraf da savaştı. Kasımpaşa iyi oynadı. Eksiler ve artılarla kazandık.' şeklinde konuştu.

Şenol Güneş'ten Weghorst açıklaması: Henüz resmi bir durum yok
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