Beşiktaş, sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti

Süper Lig'de futbol heyecanı 18. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Beşiktaş, Vodafone Park'ta Kasımpaşa'yı ağırladı.Siyah-beyazlı ekip, etkili başladığı maçın ilk yarısında golcü oyuncusu Cenk Tosun'un 28'inci dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının son saniyelerinde ise takımın bir diğer golcüsü Wout Weghorst sahneye çıktı ve 45+6'da takımını 2-0'lık üstünlüğe taşıdı.İkinci yarıda da Kasımpaşa kalesinde birçok pozisyona giren Beşiktaş, bu pozisyonları değerlendiremedi ve 69'uncu dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Selçuk İnan'ın takımı, Ahmet Engin ile farkı 1'e indirdi ve takımını yeniden maça dahil etti. Bu dakikadan itibaren maçta etkili olan taraf Kasımpaşa oldu.Beşiktaş'ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, Kasımpaşa'nın etkili ataklarında adeta kalesine duvar ördü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, 3 puanı 2 golle aldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlı ekip puanını 29 yaparken Kasımpaşa 18 puanda kaldı.