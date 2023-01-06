Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Okan Buruk 3 yıldızı gözden çıkardı...
Spor Toto Süper Ligi'nde Pazar günü Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray ligde 17. haftayı 1 puan farkla lider tamamladı. Gözler derbiye çevrilmişken diğer yandan ara transfer döneminde takımdan gönderilecek oyuncular da netleşmeye başladı. Okan Buruk 3 yıldız oyuncuyu gözden çıkardı.
Süper Lig'de bu sezon 6 maç üst üste kazanan ilk takım olan Galatasaray, Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine moralli gidiyor.
G.SARAY ICARDI VE SACHA DERBİDE OYNAYACAK
Okan Buruk yönetiminde büyük bir ivme yakalayan sarı-kırmızılı takımda eksikler de takıma geri döndü. Cimbom'un golcü yıldızı Mauro Icardi ve savunmada bu sezon iyi işler yapan Sacha Boey'in derbide forma giymesi bekleniyor.
Yaz transfe sezonunda kadrosuna birçok yıldızı katarak sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-kırmızılı takım ilk maçlarda gol sıkıntısı yaşasa da özellikle Icardi, Mertens ve Kerem'in performansının artmasıyla birlikte bu problemi çözmeyi başardı.
TAKIMDAN GİDECEK OYUNCULAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
Galatasaray'da gözler derbiye çevrililrken diğer yandan ara transfer dönemi yaklaştı ve takımdan kimlerin gönderileceği merak ediliyor.
İLK İSİM VAN AANHOLT
Okan Buruk'un takımdaki performansından memnun olmadığı oyuncular netleşmeye başladı. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Galatasaray'da en sıkıntılı bölgede görev yapan isim Patrick Van Aanholt oldu.
G.SARAY ICARDI VE SACHA DERBİDE OYNAYACAK
Okan Buruk yönetiminde büyük bir ivme yakalayan sarı-kırmızılı takımda eksikler de takıma geri döndü. Cimbom'un golcü yıldızı Mauro Icardi ve savunmada bu sezon iyi işler yapan Sacha Boey'in derbide forma giymesi bekleniyor.
Yaz transfe sezonunda kadrosuna birçok yıldızı katarak sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-kırmızılı takım ilk maçlarda gol sıkıntısı yaşasa da özellikle Icardi, Mertens ve Kerem'in performansının artmasıyla birlikte bu problemi çözmeyi başardı.
TAKIMDAN GİDECEK OYUNCULAR NETLEŞMEYE BAŞLADI
Galatasaray'da gözler derbiye çevrililrken diğer yandan ara transfer dönemi yaklaştı ve takımdan kimlerin gönderileceği merak ediliyor.
İLK İSİM VAN AANHOLT
Okan Buruk'un takımdaki performansından memnun olmadığı oyuncular netleşmeye başladı. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Galatasaray'da en sıkıntılı bölgede görev yapan isim Patrick Van Aanholt oldu.