Galatasaray'da sürpriz ayrılık! Okan Buruk 3 yıldızı gözden çıkardı...

Süper Lig'de bu sezon 6 maç üst üste kazanan ilk takım olan Galatasaray, Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe derbisine moralli gidiyor.Okan Buruk yönetiminde büyük bir ivme yakalayan sarı-kırmızılı takımda eksikler de takıma geri döndü. Cimbom'un golcü yıldızı Mauro Icardi ve savunmada bu sezon iyi işler yapan Sacha Boey'in derbide forma giymesi bekleniyor.Yaz transfe sezonunda kadrosuna birçok yıldızı katarak sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-kırmızılı takım ilk maçlarda gol sıkıntısı yaşasa da özellikle Icardi, Mertens ve Kerem'in performansının artmasıyla birlikte bu problemi çözmeyi başardı.Galatasaray'da gözler derbiye çevrililrken diğer yandan ara transfer dönemi yaklaştı ve takımdan kimlerin gönderileceği merak ediliyor.Okan Buruk'un takımdaki performansından memnun olmadığı oyuncular netleşmeye başladı. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve Galatasaray'da en sıkıntılı bölgede görev yapan isim Patrick Van Aanholt oldu.