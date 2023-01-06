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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Halil Umut Meler yönetecek.

Ekleme: 6.01.2023 - 13:26 Güncelleme: 6.01.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.

Halil Umut Meler bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti.

Haftanın hakemleri

Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol

Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam

Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk

Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış

Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler

İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker

Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad
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