Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu
Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.
Halil Umut Meler bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti.
Haftanın hakemleri
Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam
Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk
Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış
Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad
Halil Umut Meler bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti.
Haftanın hakemleri
Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol
Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam
Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk
Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış
Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler
İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker
Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad