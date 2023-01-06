Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi belli oldu

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının Halil Umut Meler yönetecek.

Süper Lig'in 18. haftasında liderlik mücadelesine sahne olacak olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler yönetecek.



Halil Umut Meler bu sezon Trabzonspor-Fenerbahçe ve Galatasaray- Beşiktaş derbilerini de yönetmişti.



Haftanın hakemleri



Hatayspor-Antalyaspor: Yasin Kol



Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük



Fatih Karagümrük-Konyaspor: Kadir Sağlam



Ankaragücü-Kayserispor: Ümit Öztürk



Giresunspor-Ümraniyespor: Sarper Barış



Başakşehir-Adana Demirspor: Arda Kardeşler



İstanbulspor-Gaziantep FK: Burak Şeker



Alanyaspor-Trabzonspor: Mustafa Kürşad