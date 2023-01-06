Fenerbahçe Beko devreyi tatsız kapattı! Yenilgi serisi sürüyor...

THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, Zalgris Kaunas'la deplasmanda karşılaştı.

THY EuroLeague'in 17'nci ve ilk devrenin son haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımıyla karşılaştı.



Ev sahibi ekip, Zalgirio Arena'da oynanan maçı 86-66 kazandı.



Fenerbahçe Beko'da Booker 10 sayıyla en skorer isim oldu. Zalgiris'de Brazdeikis 17 sayıyla maçın en skoreri oldu.



Son 5 maçını kaybettiği Avrupa Ligi'nde 10 galibiyet, 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, devreyi tatsız kapattı.



Ligde oynadığı karşılaşmalardan 9 galibiyet ve 8 mağlubiyetle ayrılan Zalgiris Kaunas ise maç fazlasıyla play-off potasına girdi.



