Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi belli oldu! Taksim'deki patlama sebebiyle ertelenmişti...

Taksim'de gerçekleşen patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı, 14 Şubat Salı saat 20.00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının 14 Şubat Salı günü oynanacağını duyurdu.





TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak" ifadeleri kullanıldı.

