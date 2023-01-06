Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi belli oldu! Taksim'deki patlama sebebiyle ertelenmişti...
Taksim'de gerçekleşen patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı, 14 Şubat Salı saat 20.00'de oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu, Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının 14 Şubat Salı günü oynanacağını duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak" ifadeleri kullanıldı.
TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak" ifadeleri kullanıldı.