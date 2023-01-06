  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Beşiktaş - Antalyaspor maçının tarihi belli oldu! Taksim'deki patlama sebebiyle ertelenmişti...

Taksim'de gerçekleşen patlama nedeniyle ertelenen Beşiktaş-Antalyaspor maçı, 14 Şubat Salı saat 20.00'de oynanacak.

Ekleme: 6.01.2023 - 17:27 Güncelleme: 6.01.2023 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu, Beyoğlu'nda meydana gelen bombalı saldırı sebebiyle ileri bir tarihe ertelenen Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının 14 Şubat Salı günü oynanacağını duyurdu.


TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig'in 13. haftasında 13.11.2022 tarihinde oynanması gereken ancak Taksim'de gerçekleşen hain saldırı nedeniyle ertelenen Beşiktaş - Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının oynanacağı tarih belli oldu. Müsabaka 14 Şubat Salı günü saat 20.00'de Vodafone Park'ta oynanacak" ifadeleri kullanıldı.
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Ankara'da ulaşıma zam geliyor!
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
İkinci el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum açıkladı
Manisa'da kuyuya düşen baba oğuldan geriye bu kareler kaldı! O kuyu 6 ay önce…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Hamza Dağ’dan altılı masaya ‘imza yetkisi’ tepkisi
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklama: Derdimiz kayyum atamak değil terörü belediyelerden temizlemek
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik
Borsa manipülasyonuna kalkışan Kılıçdaroğlu alay konusu oldu! Muhalifler de tepki gösterdi
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın: Rusya Ukrayna savaşı önümüzdeki aylarda şiddetlenecek görünüyor
Aslı Baykal'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker tepkisi! Daha muhalefette iken mafyayı referans alıyor .
Ahmet Davutoğlu: Genel başkanların imza yetkisi olacak
MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var