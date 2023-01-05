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TFF'den Galatasaray'a cevap! 'VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak'

Antalyaspor - Fenerbahçe maçının VAR kayıtlarının açıklanmasını isteyen Galatasaray'a TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den cevap geldi.

Ekleme: 5.01.2023 - 17:23 Güncelleme: 5.01.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi VAR kayıtlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İŞTE MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN ÖNE ÇIKAN SÖZLERİ:

"VAR kayıtlarında spekülasyon yapılmasına gerek yok. Bundan önceki VAR kayıtlarının hepsinde ofsayt çizgisi çekildi ancak bunda çekilemedi. Kamuoyu bunun cevabını bekliyordu. Kayıtlarda kötü niyet olmadan hakemin çağırıldığını herkes duysun istedik. Kırmızı kart pozisyonunu da akıllarda soru işareti kalmasın diye yayınladık. VAR kayıtları bir daha açıklanmayacak.

Biz öbür türlü yapsaydık 'TFF burada bir şey saklıyor' diyeceklerdi. Biz hiçbir şey saklamadan görüntü ve konuşmaları olduğu gibi verdik. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini izlemeye gitmeyeceğim."

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